Prospettive modeste per l’economia elvetica
Pur mostrando un leggero miglioramento in aprile, il barometro del KOF segnala che l'economia svizzera ha ancora prospettive modeste, rimanendo al di sotto della sua media pluriennale.
L’economia svizzera mostra timidi segnali di ripresa, ma non appare ancora a regime: è l’indicazione che emerge dal barometro dell’Istituto KOF, il centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo.
In aprile l’indicatore si è attestato a 97,9 punti, 2,3 punti in più del dato – rivisto da 96,1 a 95,6 – di marzo, che era stato il più basso da metà 2025, riferisce il KOF in un comunicato diffuso giovedì. Pur migliorando, il parametro rimane così a un livello inferiore alla media pluriennale, che è di 100.
“Le prospettive per l’economia elvetica restano modeste”, commentano gli esperti del KOF. Hanno contribuito all’incremento dell’indice in particolare gli indicatori dell’industria manifatturiera, dei servizi e della domanda dei consumatori; segnali negativi arrivano invece dal ramo alberghiero e della ristorazione, mentre gli indici relativi alla domanda estera, ai servizi finanziari e assicurativi, nonché all’edilizia sono pressoché invariati.
Il KOF presenta il suo barometro mensile – pubblicato sin dagli anni 70 del secolo scorso – come un indicatore che anticipa l’evoluzione dell’economia. Si compone di diversi dati: attualmente comprende centinaia di sottoindicatori. Come noto l’istituto presenta anche a scadenza trimestrale previsioni economiche proprie sulla congiuntura elvetica e internazionale, nonché, sullo stesso tema, un sondaggio fra economisti (denominato Consensus): le tre cose sono distinte.
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