Banche, la COMCO infligge multe per 237,5 milioni di franchi

Diverse banche sono state sanzionate dalla COMCO per un totale di 237,5 milioni di franchi a causa di intese illegali nel commercio di derivati, valute estere e metalli preziosi.

La COMCO ha comminato sanzioni per un totale di 237,5 milioni di franchi a diverse banche per intese illegali nel commercio di derivati sui tassi di interesse, valute estere e metalli preziosi. Le indagini hanno coinvolto 20 istituti bancari, comunica giovedì l’autorità.

Nel complesso, la Commissione della concorrenza (COMCO) ha indagato su accordi nei mercati finanziari in nove procedimenti distinti nel corso di oltre dieci anni, precisa la nota.

Tra il 2005 e il 2013, singoli operatori di banche concorrenti avrebbero concluso oltre venti accordi bilaterali o multilaterali, distinti e indipendenti tra loro. Tramite chat aziendali, servizi di messaggistica istantanea o telefonicamente, avrebbero scambiato informazioni sensibili sui propri affari e sulle strategie adottate.

Tra il 2016 e il 2024, la COMCO ha negoziato complessivamente 35 conciliazioni in quattro dei cinque procedimenti sui derivati sui tassi d’interesse e in tre procedimenti sui tassi di cambio. I costi procedurali complessivi ammontano a 5,33 milioni di franchi. Si tratta di decisioni definitive.

