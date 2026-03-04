Le banche cercano meno personale, cresce la disoccupazione nel settore

La tendenza si è rivelata particolarmente evidente presso UBS e Banca cantonale di Zurigo. Keystone-SDA

Dopo un breve aumento a gennaio, a febbraio si è registrato un significativo calo delle offerte di lavoro nelle banche svizzere, accompagnato da un contestuale aumento della disoccupazione nel settore.

1 minuto

Keystone-ATS

È stata solo una breve parentesi positiva: dopo un aumento delle offerte di lavoro presso le principali banche svizzere, nel mese di gennaio, il numero di posti vacanti è nuovamente diminuito in modo significativo in febbraio.

Sono stati pubblicati 475 annunci sui siti web aziendali, un numero del 10% inferiore a quello del mese precedente e valore più basso degli ultimi anni, emerge da un’analisi della piattaforma di reclutamento Indeed realizzata per l’agenzia AWP. La contrazione su base annua è 38%, percentuale che sale al 46% se il confronto viene fatto con il 2024.

La tendenza si è rivelata particolarmente evidente presso UBS e Banca cantonale di Zurigo, con flessioni mensili di rispettivamente il 30% e il 26%. Un aumento delle offerte è stato osservato solo presso Raiffeisen e Banca cantonale vodese.

Allo stesso tempo aumenta il numero dei bancari iscritti come disoccupati. Secondo gli ultimi dati della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) in gennaio erano 4304 i senza lavoro che in precedenza lavoravano in una banca. Il tasso di disoccupazione del settore è stato pari al 3,4%: all’inizio del 2025 era al 2,8%, mentre due anni or sono era del 2,5%.

