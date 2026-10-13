Le banche svizzere cercano meno personale, annunci -2% in settembre

Banche cercano meno personale, annunci -2% in settembre. Keystone-SDA

Per chi vuole lavorare in banca la situazione si conferma più difficile: gli istituti stanno cercando meno personale, emerge da un'analisi delle offerte di impiego pubblicate sui siti web delle dieci principali società del settore in Svizzera.

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Keystone-ATS

Complessivamente in settembre il numero di annunci è sceso del 2% (a 515) rispetto ad agosto, stando all’indagine condotta dal portale d’impiego Indeed per l’agenzia Awp. Su base annua la flessione è del 14% e ancora più marcato è l’arretramento se si traccia il confronto con il settembre del 2024 (-27%) o del 2023 (-72%).

Una minore domanda di manodopera viene mostrata da tutte le banche, ma in particolar modo da UBS. Ai fini della valutazione sono state prese in considerazione solo le offerte di impiego nella Confederazione.

Non pochi sono peraltro anche i bancari in disoccupazione. Stando agli ultimi dati della Segreteria di Stato dell’economia (Seco) in settembre in tutta la Svizzera erano registrate come disoccupate 4638 persone che in precedenza avevano lavorato in una banca: un anno prima il numero era inferiore di quasi un quinto. Rispetto ad agosto, però i senza lavoro sono leggermente diminuiti (-0,5%).

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