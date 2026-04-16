Banche cantonali, utili in crescita nel 2025

Il totale di bilancio degli istituti è aumentato del 3,3% a 839 miliardi di franchi. Keystone-SDA

Le 24 banche cantonali svizzere hanno registrato un utile netto complessivo in crescita a 4,3 miliardi nel 2025, nonostante un calo del risultato operativo causato dai bassi tassi d'interesse.

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Keystone-ATS

Nonostante la flessione dei margini causata dai bassi tassi d’interesse le 24 banche cantonali hanno chiuso l’esercizio 2025 con un utile netto complessivo in aumento: i profitti si sono attestati a 4,3 miliardi, in progressione dell’1,8% rispetto all’anno prima. Il risultato operativo si è invece contratto del 4,9% a 5,0 miliardi, ha indicato mercoledì l’Unione delle banche cantonali svizzere (UBCS).

Per gli azionisti di maggioranza – i Cantoni e i Comuni – l’andamento degli affari si traduce in una distribuzione stabile di 1,8 miliardi di franchi. Questa avviene sotto forma di compensi per la garanzia statale e il capitale di base, come pure di dividendi e versamenti di utili. Incluse le imposte, gli importi elargiti allo stato raggiungono i 2,1 miliardi: secondo i calcoli di UBCS ciò corrisponde a circa 250 franchi per abitante in Svizzera.

Il totale di bilancio degli istituti è aumentato del 3,3% a 839 miliardi di franchi. Il volume dei crediti ipotecari è da parte sua cresciuto del 3,6%, mentre i depositi della clientela sono saliti del 3,2%.

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