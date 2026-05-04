Banca cantonale grigionese denunciata per centinaia di milioni

Causa milionaria contro GKB e BZ Bank Keystone-SDA

La Banca cantonale grigionese e la sua affiliata BZ Bank sono oggetto di una causa milionaria intentata da un cliente che le accusa di non aver rispettato i loro obblighi, accuse che gli istituti respingono.

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Keystone-ATS

Denuncia da centinaia di milioni di franchi contro la Banca cantonale grigionese (GKB) la sua controllata BZ Bank e di attuali ed ex dirigenti della seconda. Lo indica lunedì la Banca Cantonale in un comunicato.

Secondo le informazioni disponibili la causa è legata a un rapporto con un cliente e a un prodotto d’investimento gestito da BZ Bank. Il denunciante accusa gli istituti bancari di non aver adempiuto ai loro obblighi.

Questi ultimi dichiarano però di considerare le accuse ingiustificate e respingono ogni richiesta. Annunciano inoltre che si difenderanno di conseguenza. La denuncia è stata depositata come richiesta di conciliazione presso l’Ufficio di mediazione del distretto di Höfe (canton Svitto), si legge nella nota.

Il precedente proprietario della BZ Bank Martin Ebner aveva venduto nel 2022 l’istituto alla Banca cantonale grigionese, che ne è divenuta unica proprietaria a inizio 2025.

Ebner aveva creato la banca nel 1985, facendone il fulcro delle sue attività di investitore. In particolare si era specializzato nella consulenza di clienti privati, professionali e istituzionali nei settori degli investimenti azionari e delle partecipazioni.

Il servizio del TG 12.30 della RSI del 4 maggio 2026:

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