Bambini impreparati alla scuola dell’infanzia

Spesso i gruppi di gioco vengono aperti senza che sia richiesto un attestato o il rispetto di standard univoc Keystone-SDA

La federazione svizzera degli animatori di gruppi di gioco lancia l'allarme sulle crescenti carenze dei bambini all'inizio della scuola, chiedendo normative vincolanti per garantire standard di qualità.

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Keystone-ATS

Sempre più bambini iniziano la scuola dell’infanzia senza le sufficienti competenze linguistiche o sociali. È l’allarme lanciato dalla Federazione svizzera degli animatori di gruppi di gioco, che chiede di reagire stringendo le normative vigenti.

In molti Cantoni mancano indicazioni legali riguardanti le norme di sicurezza, il rapporto tra il numero di animatori e di bambini e le qualifiche pedagogiche del personale, fa notare in un comunicato odierno la Federazione “Schweiz. Spielgruppen-LeiterInnen-Verband” (SSLV).

Spesso i gruppi di gioco vengono aperti senza che sia richiesto un attestato o il rispetto di standard univoci. L’effetto di un mancato accompagnamento professionale può inficiare pesantemente il futuro successo scolastico degli infanti ed è particolarmente marcato per i bambini alloglotti. Questi ultimi arrivano spesso alla scuola dell’infanzia senza conoscere una lingua nazionale. Altri non sono in grado di rispettare i principi igienici di base o non s’integrano nel gruppo.

Tutto ciò aumenta la pressione sul personale insegnante e secondo la SSLV le direttive facoltative non sono sufficienti per contrastare la situazione. Per questo chiede d’introdurre normative giuridiche indipendenti dal luogo di residenza e ha lanciato una campagna d’informazione rivolta ai genitori, con lo scopo d’indirizzarli verso gruppi di gioco adatti.

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