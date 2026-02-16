Un’esplosione al carnevale di Bagnes causa 11 feriti
L'esplosione di un compressore d'aria su un carro allegorico al Carnevale di Bagnes ha causato il ferimento di 11 persone, di cui una in modo grave.
Sabato pomeriggio, durante il Carnevale di Bagnes in corso nel villaggio di Le Châble, nel Basso Vallese, si è verificata un’esplosione su un carro allegorico. La deflagrazione ha causato il ferimento di undici persone.
Il bilancio aggiornato è stato indicato sabato sera dalla polizia cantonale vallesana in un nota. La causa più probabile dell’incidente sarebbe l’esplosione di un compressore d’aria di un cannone sparacoriandoli. A dare in un primo tempo notizia dell’accaduto – avvenuto verso le 15.00 – erano stati i siti del quotidiano locale Le Nouvelliste e della radio Rhône FM.
Secondo l’emittente romanda RTS, si registra un ferito grave, che è stato trasportato in elicottero agli ospedali universitari vodesi (CHUV). In seguito all’accaduto la polizia cantonale, la polizia municipale, i pompieri e diverse ambulanze erano presenti sul posto.
