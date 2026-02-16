Un’esplosione al carnevale di Bagnes causa 11 feriti

Keystone-SDA

L'esplosione di un compressore d'aria su un carro allegorico al Carnevale di Bagnes ha causato il ferimento di 11 persone, di cui una in modo grave.

1 minuto

Keystone-ATS

Sabato pomeriggio, durante il Carnevale di Bagnes in corso nel villaggio di Le Châble, nel Basso Vallese, si è verificata un’esplosione su un carro allegorico. La deflagrazione ha causato il ferimento di undici persone.

Il bilancio aggiornato è stato indicato sabato sera dalla polizia cantonale vallesana in un nota. La causa più probabile dell’incidente sarebbe l’esplosione di un compressore d’aria di un cannone sparacoriandoli. A dare in un primo tempo notizia dell’accaduto – avvenuto verso le 15.00 – erano stati i siti del quotidiano locale Le Nouvelliste e della radio Rhône FM.

Secondo l’emittente romanda RTS, si registra un ferito grave, che è stato trasportato in elicottero agli ospedali universitari vodesi (CHUV). In seguito all’accaduto la polizia cantonale, la polizia municipale, i pompieri e diverse ambulanze erano presenti sul posto.

Articoli più popolari I più discussi