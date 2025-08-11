Aviazione, “Va negoziata un’esenzione dai dazi con gli USA”

La televisione svizzera per l’Italia
Hansueli Loosli, presidente di Pilatus, sollecita la politica a negoziare un’esenzione dai dazi USA per l’aviazione civile svizzera, dopo lo stop temporaneo alle esportazioni causato dalle nuove tariffe del 39%.

Keystone-ATS

È probabile che l’UE e il Regno Unito ottengano una deroga dai dazi americani. È quanto affermato da Hansueli Loosli, presidente del Cda di Pilatus, che chiede alla politica di negoziare rapidamente un’esenzione doganale per l’aviazione civile svizzera.

Secondo Loosli, che si è espresso dalle colonne della “Schweiz am Wochenende”, questo aspetto deve ora essere regolato nell’ambito di un possibile accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti. Solo in questo modo, ha spiegato, potremmo tornare a essere competitivi rispetto ai nostri concorrenti.

Il contesto è quello dei dazi statunitensi aggiuntivi al 39% sulle esportazioni svizzere verso gli Stati Uniti, in vigore da giovedì. Queste tariffe colpiscono “molto duramente” Pilatus, noto costruttore di aviogetti, ha affermato Loosli.

Simili costi, a parere del presidente del CdA, non possono essere ribaltati completamente sui clienti né compensati con aumenti di produttività. Per questo, già ieri Pilatus ha deciso uno stop temporaneo alle sue esportazioni negli Usa al fine di negoziare con i rivenditori e i clienti la ripartizione dei costi addizionali.

Nonostante le difficoltà, Loosli non fa l’occhiolino a eventuali aiuti statali di emergenza: “Non prevediamo di dover ricorrere agli aiuti statali o cantonali”, ha sottolineato. Anche se Pilatus guadagnerà di meno, “faremo tutto il possibile per adattarci alle nuove circostanze, rimanere flessibili e non gravare sulle casse pubbliche”. Vista la situazione, Nidvaldo aveva segnalato la possibilità di aiutare il principale datore di lavoro del cantone in caso di emergenza.

Secondo Loosli, non sono previsti tagli all’organico a breve termine nella sede centrale di Stans. Tuttavia, se la crisi dovesse protrarsi, potrebbero rendersi necessari il ricorso al lavoro ridotto o adeguamenti dell’organico attraverso il ricambio naturale. Loosli spera che la politica riduca “il più rapidamente possibile” i dazi statunitensi, al fine di eliminare lo svantaggio competitivo.

