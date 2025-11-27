Australia: turista svizzera uccisa da uno squalo, il compagno grave

Gli attacchi di squali non sono cosa rara in Australia. Keystone-SDA

Al largo della costa orientale australiana, un attacco di squalo ha causato la morte di una giovane turista svizzera e il ferimento grave del suo compagno.

Una giovane svizzera è stata uccisa mercoledì da uno squalo mentre faceva il bagno al largo della costa orientale dell’Australia. Nello stesso attacco è rimasto gravemente ferito anche il suo compagno, anche lui svizzero, attualmente ricoverato in condizioni critiche.

La notizia, pubblicata dal quotidiano “Sydney Morning Herald” è stata confermata dalla polizia locale all’agenzia Keystone-ATS. Le due vittime sono turisti elvetici, entrambi sulla ventina.

Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale con gravi ferite a una gamba. La ragazza è invece morta sul posto.

L’attacco è avvenuto a Crowdy Bay, vicino al camping Kylies Beach, circa 350 chilometri a nord di Sydney. La zona è piuttosto isolata ma molto apprezzata per la bellezza dei suoi paesaggi, sia dai residenti che dai turisti.

Gli esperti sono al lavoro per identificare la specie di squalo responsabile dell’incidente.

