Le aurore polari colorano i cieli svizzeri

Questo contenuto è stato pubblicato al Tra le molte cose fatte, il 91enne cabarettista lucernese annovera il ruolo principale ne "Il fabbricasvizzeri", film cult del 1978 sull'immigrazione in Svizzera e record di incassi.

Questo contenuto è stato pubblicato al Nei prossimi giorni l'orbita della cometa Tsuchinshan-Atlas raggiungerà il punto più vicino alla Terra. A causa delle condizioni meteorologiche, domani sarà probabilmente il giorno migliore per osservare il corpo celeste a occhio nudo.

Questo contenuto è stato pubblicato al È un'Italia che si scopre più povera quella che si appresta a vivere la 45esima Giornata Mondiale dell'Alimentazione, promossa dalla Fao, in programma il 16 ottobre.

Questo contenuto è stato pubblicato al Taiwan celebra giovedì il suo "National Day" in un contesto di crescenti minacce da parte della Cina, che rivendica la repubblica insulare come proprio territorio.

Questo contenuto è stato pubblicato al L'uragano Milton sta attraversando in queste ore la Florida. Dopo aver lasciato più di 2,5 milioni di case senza elettricità e provocato inondazioni, seppur indebolito, resta molto pericoloso.

Questo contenuto è stato pubblicato al Musica classica per evitare ingorghi pedonali all'ingresso della stazione e allontanare la gente che si raduna davanti agli accessi: è il metodo scelto dalle Ferrovie federali svizzere (FFS) a Berna per fluidificare il flusso di viaggiatori, riferisce giovedì il Blick.

Altri sviluppi

Sulla strada più cara della Svizzera torna una panetteria

Questo contenuto è stato pubblicato al Sulla Bahnhofstrasse di Zurigo - una delle strade più care della Svizzera, se non la più costosa in assoluto, in cui dominano ormai i marchi internazionali - torna a fare capolino una panetteria-pasticceria artigianale.

