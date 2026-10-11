Aurora boreale visibile anche nei cieli svizzeri
La scorsa notte è stato ancora una volta possibile osservare l'aurora boreale nei cieli svizzeri. Debole, ma riconoscibile, è stata visibile su alcune webcam di MeteoSvizzera, ha indicato il meteorologo Daniel Gerstgrasser su X.
L’aurora boreale si verifica quando particelle cariche provenienti dal Sole interagiscono con il campo magnetico terrestre e con i gas degli strati superiori dell’atmosfera, in particolare l’ossigeno e l’azoto, provocando emissioni luminose. Solitamente visibile in prossimità dei poli, può manifestarsi anche a latitudini più basse quando l’attività solare è sufficientemente intensa.
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