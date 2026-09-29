Aumentano di nuovo i premi di cassa malati, in Ticino la stangata maggiore

Ennesiam stangata dei premi di cassa malati. Keystone / Jean-Christophe Bott

Nel 2027 i premi dell'assicurazione malattia registreranno un incremento medio del 5% a 412 franchi mensili, come annunciato dall'Ufficio federale della sanità pubblica, con notevoli differenze a seconda del cantone.

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Keystone-ATS

Ulteriore aumento dei premi dell’assicurazione malattia nel 2027: con un incremento del 5% il premio mensile medio ammonterà a 412 franchi, ha comunicato martedì l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

A seconda del cantone vi saranno oscillazioni tra il 3% e 6,6%. In Ticino – dove per tre anni consecutivi era stata registrata la progressione maggiore e che quest’anno è stato l’unico a sforare la soglia dei 500 franchi – l’aumento sarà del 3,7%.

Il rincaro dei premi nel 2027 è in linea con la crescita dei costi attesa nello stesso periodo e dovuta principalmente all’aumento del volume delle prestazioni, al progresso medico-tecnologico e all’invecchiamento della popolazione, indica l’UFSP.

Il premio medio salirà in tutti i cantoni: in Ticino, come detto, la progressione sarà del 3,7% (a 519,9 franchi) e nei Grigioni del 4,3% (a 360,3 franchi). Insieme al cantone a sud delle Alpi, a pagare un premio mensile superiore ai 500 franchi vi sarà l’anno prossimo anche il cantone di Ginevra (508,6 franchi; +4,4%). Glarona segnerà l’incremento minore (+3,0% a 365,0 franchi) mentre il Giura quello maggiore (+6,6% a 462,3 franchi). Progressioni particolarmente elevate si registreranno anche a Sciaffusa (+6,4% a 401,2 franchi) e Soletta (+6,0% a 417,5 franchi). Più vicini alla tendenza nazionale vi saranno San Gallo (+5,0% a 358,4 franchi), Turgovia (+5,0% a 364,6 franchi), Friburgo (+5,2% a 385,6 franchi) e Svitto (+4,8% a 355,0 franchi).

L’anno prossimo il premio medio per gli adulti (dai 26 anni di età) e quello dei giovani adulti (19-25 anni di età) aumenteranno rispettivamente del 4,9% (a 487,60 franchi) e del 4,8% (a 338,80 franchi). Quello dei minorenni salirà del 4,6% a 128,10 franchi. Per quanto riguarda il Ticino, la fascia di età dai 26 anni, vedrà aumentare il premio del 3,7% a 603,6 franchi – e sarà insieme a Ginevra l’unico cantone a supera la soglia dei 600 franchi per questa fetta della popolazione. Per i giovani tra i 19 e i 25 anni e per i minorenni il rincaro nel cantone a sud delle Alpi sarà rispettivamente del 3,5% (a 418,40 franchi) e del 3,4% (a 153,20 franchi). Nei Grigioni il premio medio per gli adulti (415,60 franchi) segnerà una progressione del 3,9%, quello dei giovani adulti (291,90 franchi) del 5,1% e quello dei minorenni (111,4 franchi) del 3,5%.

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