Aumentano anche a luglio le esportazioni di oro negli USA
Nel solo mese di luglio, la Confederazione ha esportato verso gli Stati Unti 54 tonnellate di oro per un valore complessivo pari a quasi 4,7 miliardi di franchi e un quantitativo approssimativamente cinque volte superiore rispetto all'anno scorso.
Secondo i dati dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), a luglio sono state esportate all’estero 139 tonnellate di oro per un valore stimato attorno ai 12 miliardi di franchi. Su base annua, si tratta di un aumento del 51%.
Se si considera unicamente il mercato a stelle e strisce, nel corso dei primi sei mesi dell’anno sono state esportate dalla Svizzera quasi 480 tonnellate per una somma complessiva di 40 miliardi. A titolo di confronto, nel primo semestre del 2024 si parlava di “solo” 26 tonnellate, mentre nella seconda metà dello stesso anno la domanda negli USA aveva già raggiunto le 127 tonnellate.
Non sorprende il fatto che il periodo di maggiore richiesta a Washington si sia registrato tra gennaio e marzo di quest’anno, quando le esportazioni verso gli Stati Uniti si aggiravano tra le 118 e le 219 tonnellate di oro al mese. Successivamente, la domanda è calata, raggiungendo in alcuni casi livelli piuttosto bassi. Il picco nei primi tre mesi dell’anno si spiega con l’insediamento del nuovo inquilino della Casa Bianca. Con l’arrivo del presidente Donald Trump infatti la domanda di oro negli USA è cresciuta vertiginosamente. E, come noto, prima di raggiungere la sua destinazione finale, il metallo prezioso fa tappa in Svizzera, dove hanno sede diverse tra le più importanti raffinerie al mondo.
Tuttavia, proprio questa evoluzione registrata negli scorsi mesi ha aumentato notevolmente il “gap” della bilancia commerciale tra Berna e Washington, spingendo il tycoon a imporre dazi del 39% sulle merci elvetiche, senza però applicare la nuova pesante aliquota sull’oro proveniente dalla Confederazione.
Commercio estero in calo
Il settimo mese dell’anno, se non si considera il solo oro, non è stato brillante per la Confederazione. Il commercio estero ha infatti subìto un nuovo rallentamento, con esportazioni e importazioni in calo rispettivamente del 2,7% e del 4,2% rispetto al mese precedente. Il settore chimico-farmaceutico ha inciso maggiormente sulla flessione, mentre l’orologeria ha registrato una crescita per il secondo mese consecutivo. Nonostante il calo generale, la bilancia commerciale ha comunque chiuso con un’eccedenza di 4,3 miliardi di franchi.
Le esportazioni verso gli Stati Uniti sono aumentate dell’1,1%, ma il dato resta incerto alla luce dei forti dazi imposti da Washington dal 1° agosto. Le esportazioni verso l’Europa e l’Asia sono diminuite, in particolare quelle verso la Cina (-10%). Sul fronte delle importazioni, si è registrato un calo da Europa e USA, mentre sono aumentate quelle dall’Asia (+5,2%).
Il servizio del TG 12.30 della RSI del 21 agosto 2025:
USS favorevole al pacchetto bilaterale se non viene “smantellato”
L'Unione sindacale svizzera (USS) sosterrà gli accordi conclusi con l'Unione europea se il Parlamento adotterà il progetto presentato dal Consiglio federale, che prevede misure di protezione dei salari. Lo ha affermato oggi il suo presidente Pierre-Yves Maillard.
Oltre 176’000 firme per allungare le vacanze degli apprendisti
Gli apprendisti e le apprendiste dovrebbero avere diritto a otto settimane di vacanza all’anno. Una petizione in tal senso, con oltre 176'000 firme, è stata depositata giovedì presso la Cancelleria federale a Berna.
Deficit di 609 milioni nel Preventivo 2026 della Confederazione
Per il 2026, la Confederazione prevede un deficit di finanziamento, nel bilancio ordinario, di 609 milioni di franchi. Una prima bozza presentata in giugno dal Consiglio federale indicava un passivo di 600 milioni.
La Posta cancella un centinaio d’impieghi a causa del forte calo degli utili
A causa della crescente pressione economica La Posta intende riorganizzarsi: entro l'anno prossimo è prevista la soppressione di un centinaio di impieghi. Nella prima metà del 2025 l'utile netto è sceso, su base annua, del 44% a 74 milioni di franchi.
Baume-Schneider: “Ogni femminicidio è uno di troppo”
I femminicidi in Svizzera hanno raggiunto quest'anno il livello record di 22 casi. Le misure d'emergenza adottate a giugno non sono sufficienti, ha dichiarato la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider alla radio svizzerotedesca SRF.
John Bolton sui dazi USA: “La Svizzera deve tenere duro e attendere”
Nella vertenza in atto con l'amministrazione di Donald Trump sulle tariffe doganali, la Svizzera dovrebbe stringere i denti e aspettare. Parola dell'ex consigliere per la sicurezza nazionale statunitense.
Un prestito di 20 milioni per chi vuole lasciare Brienz
Questo venerdì l'assemblea comunale di Albula/Alvra, dove si trova Brienz/Brinzauls, si esprimerà su un prestito di 20 milioni di franchi messi a disposizione di chi vuole abbandonare il paese minacciato dalla frana.
Una nuova legge sulle epidemie per migliorare la gestione delle crisi sanitarie
Confederazione e Cantoni dovranno collaborare più strettamente per proteggere la salute della popolazione dalle future minacce rappresentate dalle malattie trasmissibili o dalle resistenze agli antibiotici.
