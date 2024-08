Aumenta la fiducia dei consumatori svizzeri

Di più Misure europee per prevenire il deragliamento dei treni

Questo contenuto è stato pubblicato al A un anno pressoché esatto dal deragliamento nella galleria di base del San Gottardo di un treno merci, che aveva causato ingenti danni, su spinta dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT), sono state definite misure a livello europeo per prevenire sciagure analoghe.

Questo contenuto è stato pubblicato al La carenza di pediatri in Svizzera varia notevolmente da regione a regione. Senza i medici di famiglia, i bambini delle zone rurali non riceverebbero più cure sufficienti. Lo ha dichiarato il presidente dell'associazione di categoria.

Le previsioni pessimistiche dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non toccano solo l'AVS

Questo contenuto è stato pubblicato al Previsioni eccessivamente pessimistiche, come quelle formulate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e poi corrette al ribasso non senza arrossire riguardanti le stime finanziarie dell'AVS, non concernono solo il primo pilastro.

