Aumenta il fatturato del settore delle costruzioni

Il divario salariale fra i sessi sta diminuendo, pur rimanendo importante e in parte inspiegato: nel 2022 le donne hanno guadagnato il 16,2% in meno (media aritmetica) rispetto ai loro colleghi maschi.

Di più Trasporto merci in calo in Svizzera, pesa rallentamento economico

Questo contenuto è stato pubblicato al Complice il debole sviluppo economico in Svizzera e in Europa nel 2023 è stato osservato un calo del trasporto di merci.

Una bambina di 12 anni è rimasta gravemente ferita in un'esplosione, di origine criminale, verificatasi ieri poco dopo le 16:00 di lunedì, in un edificio situato nel quartiere Grange-Canal a Ginevra.

Quasi 30'000 persone vengono sfrattate ogni anno in Svizzera per ristrutturazioni di palazzine: lo afferma uno studio pubblicato oggi dalla Banca cantonale di Zurigo (ZKB).

Il vertice dell’ONU sulla plastica rischia di non portare a nessun accordo

È in corso a Busan, in Corea del Sud, la quinta e ultima sessione del Comitato delle Nazioni Unite sull'inquinamento da plastica. Obiettivo del vertice: redigere un trattato globale per porre fine, in tempi rapidi, a questo fenomeno.

