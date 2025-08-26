Attenzione ai prodotti dimagranti falsi sul web, Swissmedic avverte
L’aumento di prodotti dimagranti contraffatti e potenzialmente pericolosi in Svizzera, spesso pubblicizzati sui social con promesse ingannevoli, sta destando preoccupazione tra le autorità sanitarie, che mettono in guardia contro l’uso non controllato di sostanze farmacologiche non omologate.
Questo contenuto è stato pubblicato al
3 minuti
Keystone-ATS
Cresce l’offerta in Svizzera di prodotti per la perdita di peso falsificati, ingannevoli o non omologati. Molti di questi preparati, mette in guardia l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic), contengono sostanze non testate, non dichiarate e che comportano notevoli rischi pere per la salute.
Attualmente a spopolare sui social media – con irrealistiche promesse di perdita di peso – sono sopratutto prodotti contenenti i principi attivi agonisti del recettore del GLP-1 (acronimo di glucagon-like peptide-1), scrive Swissmedic in un comunicato diffuso martedì. I medicinali GLP-1 hanno lo scopo di abbassare la glicemia e appartengono agli antidiabetici, come il più noto Ozempic.
Sempre più spesso, oltre alle iniezioni illegali per perdere peso, falsificatori criminali e fornitori dubbi offrono ora in rete anche “preparati dimagranti” sotto forma d’integratori alimentari o come gocce, avverte l’istituto. Per promuovere i loro prodotti, molti utilizzano nomi ingannevoli e si avvalgono illecitamente del logo di Swissmedic – oltre che di altri organi statali di Paesi terzi – apponendo sigilli di qualità inventati per ingannare in modo mirato le consumatrici e i consumatori.
Altri sviluppi
Altri sviluppi
Qui Svizzera
I farmaci Ozempic e Wegovy possono aiutare contro l’aumento dell’obesità in Svizzera?
Questo contenuto è stato pubblicato al
La percentuale di persone obese in Svizzera è più che raddoppiata negli ultimi due decenni. I farmaci possono aiutare ad arginare il fenomeno?
Inoltre, prodotti spesso pubblicizzati come “naturali” contengono in realtà sostanze farmacologicamente attive, senza alcuna dichiarazione o indicazione di dosaggio. Stando alle indagini di Swissmedic, molti fornitori criminali falsificano etichette di penne preriempite normalmente disponibili in commercio e offrono, sotto forma di preparati fabbricati illegalmente, principi attivi che sono tuttora oggetto di ricerca, in singoli casi con conseguenze potenzialmente pericolose per la vita.
Tali prodotti non sono dunque ancora stati esaminati od omologati dalle autorità e non vi sono evidenze di un’efficacia terapeutica, soprattutto per quanto riguarda la perdita di peso. Per quanto concerne i preparati che contengono semaglutide (agonista del recettore del GLP-1), Swissmedic sottolinea che si tratta di un principio attivo soggetto a prescrizione medica, e quindi di una sostanza somministrabile esclusivamente sotto controllo medico e dietro consultazione di esperti sanitari. Un uso improprio può comportare gravi complicanze per la salute.
L’iniezione di insulina da parte di persone sane può causare ipoglicemie acute. Anche in Svizzera sono state segnalate diverse emergenze mediche in questo contesto, avverte l’istituto.
Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?
Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…
Secondo Swissmem servono misure per salvare posti di lavoro
Questo contenuto è stato pubblicato al
Nel primo semestre del 2025, ancora prima dell'entrata in vigore dei dazi statunitensi, l'industria tecnologica svizzera ha subito un forte rallentamento, con un fatturato in calo del 2,5%.
Era quasi estinta e ora spopola: è il momento d’oro per la civetta
Questo contenuto è stato pubblicato al
Un tempo sull'orlo dell'estinzione, la civetta è tornata in auge in Svizzera. Grazie alle misure di promozione, ora questo rapace notturno occupa 161 territori, lo stesso numero di oltre 40 anni fa, indica in una nota diffusa martedì BirdLife Svizzera.
Una consultazione pubblica per definire il nome del futuro deposito di scorie nucleari
Questo contenuto è stato pubblicato al
La Svizzera intende stoccare a lungo termine i propri rifiuti radioattivi in un deposito geologico profondo a Stadel, nel canton Zurigo. Per coinvolgere maggiormente la popolazione, è stata lanciata una consultazione pubblica per scegliere il nome dell'impianto.
Utile netto in crescita nel primo semestre per l’aeroporto di Zurigo
Questo contenuto è stato pubblicato al
L'aeroporto di Zurigo ha realizzato nel primo semestre un utile netto di 161,3 milioni di franchi, in aumento del 6,1% su base annua e superiore alle previsioni. Si tratta del miglior risultato semestrale mai realizzato, si legge in un comunicato.
La COMCO dà il via libera a DERTOUR per l’acquisizione della svizzera Hotelplan
Questo contenuto è stato pubblicato al
La Commissione della concorrenza (COMCO) ha approvato l'acquisizione di Hotelplan da parte dell'operatore turistico tedesco DERTOUR. L'organo di vigilanza è dell'avviso che la fusione "non sopprime la concorrenza efficace".
Losanna, sette arresti dopo la seconda notte di rivolte
Questo contenuto è stato pubblicato al
Il quartiere di Prélaz a Losanna, dove domenica mattina è morto un adolescente in fuga dalla polizia su uno scooter, ha vissuto una seconda notte di rivolte. Vari giovani, alcuni dei quali incappucciati, hanno affrontato le forze dell'ordine.
Foreign Press Association: “Israele dia spiegazioni su raid”
Questo contenuto è stato pubblicato al
La Foreign Press Association ha chiesto "spiegazioni immediate" all'esercito israeliano e all'ufficio del premier Benjamin Netanyahu, dopo che un attacco israeliano contro un ospedale ha ucciso cinque giornalisti.
Cinema svizzero in primo piano alla Mostra di Venezia
Questo contenuto è stato pubblicato al
In gara per il Leone d’Oro alla Mostra del cinema di Venezia, il film "Elisa" di Leonardo Di Costanzo rappresenta una delle cinque produzioni svizzere selezionate per l’82esima edizione del festival, che si apre mercoledì con una forte presenza elvetica anche nelle sezioni parallele e nei progetti XR.
Più pazienti, ma poca efficienza negli ospedali svizzeri nel 2024
Questo contenuto è stato pubblicato al
Nel 2024 gli ospedali svizzeri hanno registrato un aumento del numero di pazienti curati, ma la produttività è rimasta al palo. Lo afferma uno studio della società di consulenza PricewaterhouseCoopers (PwC), che propone anche alcune ricette.
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.