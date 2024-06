Attenti al fiume Ticino e alle sue possibili improvvise piene

Attenzione. I corsi d'acqua potrebbero ingrossarsi senza preavviso in poco tempo. KEYSTONE

La portata del fiume Ticino e dei suoi affluenti in Leventina, tra Airolo e Personico, potranno subire delle importanti variazioni durante l’intero arco delle 24 ore. L'Azienda elettrica ticinese invita la popolazione alla prudenza.

1 minuto

tvsvizzera.it/fra con RSI

A mettere in guardia dal fenomeno è l’Azienda Elettrica Ticinese (AET). In un comunicatoCollegamento esterno, diramato venerdì, l’AET invita le persone a prestare massima attenzione e agire con particolare rispetto per la sicurezza propria e quella altrui.

All’origine vi sono gli eccezionali afflussi d’acqua derivanti dallo scioglimento delle nevi e dalle regolari precipitazioni primaverili e pure dalle limitate capacità di accumulo dei bacini. Inoltre, si deve tenere presente i crescenti volumi dell’energia fotovoltaica immessa in rete (volumi che vengono regolati attraverso variazioni della produzione degli impianti idroelettrici).

Questi fattori possono provocare improvvisi sfiori dei bacini sul fiume Ticino e delle opere di presa a monte dei suoi affluenti.

Contenuto esterno

I pericoli possono toccare un po’ tutti: escursionisti, pescatori, canyonisti, bagnanti. Per questo motivo l’AET invita a rispettare scrupolosamente la segnaletica posata in loco e a adottare le necessarie misure di precauzione.