Attacco su Doha: Svizzera denuncia violazione sovranità del Qatar
Il Dipartimento federale degli Affari esteri ha criticato l'attacco israeliano a Doha, che ha definito una violazione della sovranità e integrità territoriale del Qatar.
La Svizzera ha criticato martedì sera l’attacco israeliano contro responsabili del movimento islamista Hamas a Doha, definendolo “una chiara e inaccettabile violazione della sovranità e dell’integrità territoriale del Qatar”.
“Ricordiamo che il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite devono essere rispettati in ogni momento”, scrive il Dipartimento federale degli affari esteri sulla rete sociale X.
