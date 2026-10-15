Attacco hacker all’azienda svizzera di commercio online Offerz: coinvolti i dati di 115’000 clienti

Keystone-SDA

Offerz, il principale negozio online svizzero specializzato nella vendita di buoni regalo, carte prepagate e codici digitali, è stato vittima di un attacco hacker. Sconosciuti sono riusciti ad accedere a dati sensibili di circa 115'000 clienti.

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Keystone-ATS

Secondo quanto riporta il Blick, nella notte del 7 ottobre sconosciuti sono riusciti ad accedere a un ambiente di test del rivenditore online. “I nostri sistemi sono stati oggetto di massicci tentativi di hacking, che continuano tuttora”, si legge sul sito web di Offerz.

In un caso è stato possibile accedere a un ambiente di test in cui era presente una copia dei dati relativi agli ordini del negozio online offerz.ch risalenti a gennaio 2026. “L’accesso è avvenuto nella notte del 7 ottobre 2026 ed è stato scoperto la mattina del 9 ottobre 2026”.

I dati interessati sono nomi, indirizzi di residenza e e-mail, numeri di telefono, indirizzi IP e informazioni sui metodi di pagamento. Secondo Offerz, le password e i dati di pagamento non sono stati compromessi. “Non possiamo dimostrare con certezza se i dati siano stati effettivamente divulgati. Poiché l’accesso era possibile, partiamo dal presupposto, a titolo precauzionale, che ciò sia avvenuto”, ha aggiunto Offerz.

Offerz ha disattivato l’ambiente di test interessato, ha bloccato gli accessi e ha verificato gli altri sistemi. L’azienda ha quindi introdotto per i suoi utenti l’obbligo di reimpostare la password e ha messo espressamente in guardia da possibili tentativi di frode. Offerz ha sporto denuncia e ha informato l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), come pure l’Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS).

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