Assicurazioni cyber in crescita, ma molte ditte non sono ancora coperte

Assicurazioni cyber in crescita, ma molte ditte non ancora coperte Keystone-SDA

Nonostante la forte crescita del mercato delle assicurazioni cyber in Svizzera, la copertura tra le piccole e medie imprese rimane molto bassa, lasciandole esposte a rischi significativi.

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Keystone-ATS

Le assicurazioni cyber – quelle cioè che proteggono privati e aziende dai danni causati da attacchi informatici o da problemi ai sistemi digitali – sono in aumento, ma tra le piccole e medie imprese (PMI) le lacune rimangono ampie. È la conclusione cui giunge l’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA) nell’ambito di un’indagine annuale sul settore.

Nel 2025 il numero delle ditte assicurate è salito a 72’000, con un incremento del 7% rispetto all’anno precedente, mentre tra i privati la progressione è ancora maggiore: +18% a 480’000. I premi hanno raggiunto i 29 milioni di franchi per la clientela privata e i 153 milioni per quella aziendale. “Il mercato delle assicurazioni cyber si conferma quindi tra quelli in maggiore espansione in Svizzera”, commenta l’ASA.

Ma nonostante questo incremento solo circa l’11% delle società elvetiche è assicurato contro i rischi informatici. Le lacune maggiori si concentrano tra le PMI, mentre ben oltre la metà delle grandi imprese dispone già di una copertura. Proprio le PMI, però, potrebbero beneficiare maggiormente delle prestazioni di assistenza offerte, argomenta l’ASA. Oltre alla copertura finanziaria in seguito a un incidente informatico le polizze comprendono infatti spesso servizi di prevenzione e la possibilità di rivolgersi a esperti specializzati.

“Le assicurazioni cyber contribuiscono in modo significativo a rafforzare la resilienza informatica delle aziende”, afferma Heidi Fröhlich, responsabile del ramo non vita e riassicurazione presso l’ASA, citata in un comunicato. Gli attacchi cibernetici rappresentano infatti oggi uno dei rischi maggiori per le imprese. Al tema sarà dedicato anche un simposio (Cyber Insurance Summit 2026) che sarà organizzato il 5 novembre a Berna.

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