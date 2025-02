Assassinio di un diplomatico egiziano nel 1995 a Ginevra, imputato assolto dall’accusa principale

Altri sviluppi Dichiarazioni di Trump su Gaza, il DFAE aspetta di vedere se qualcosa si concretizza Questo contenuto è stato pubblicato al Il Dipartimento federale degli affari esteri ha fatto sapere che aspetta di vedere se le dichiarazioni Donald Trump sulla sua intenzione di controllare Gaza si concretizzeranno. Di più Dichiarazioni di Trump su Gaza, il DFAE aspetta di vedere se qualcosa si concretizza

Un centinaio di proposte per recuperare le munizioni nei laghi

Sono circa un centinaio le proposte pervenute ad oggi all'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse) per il recupero ecologico e sicuro delle munizioni - circa 8 mila tonnellate - presenti sui fondali di alcuni laghi elvetici.

SRF taglia 50 posti di lavoro

L'emittente svizzerotedesca SRF vuole risparmiare quasi 8 milioni di franchi entro fine 2026. Già all'inizio del prossimo anno dovrebbero venir tagliati 50 posti di lavoro a tempo pieno.

Disoccupazione in crescita in gennaio al 3,0%

La disoccupazione in Svizzera è cresciuta di 0,2 punti percentuali in gennaio rispetto a dicembre 2024 ed è aumentata sensibilmente in confronto all'anno scorso.

"Oltre il 90% della popolazione svizzera sottovaluta il rischio di un terremoto"

La popolazione elvetica non tiene nel giusto conto la possibilità che un terremoto colpisca una parte del paese e le proposte del Consiglio federale per far fronte a un tale scenario non convincono.

Commercio al dettaglio in calo nel 2024 in Svizzera

Soffre il fatturato del commercio al dettaglio in Svizzera: la gente spende meno in articoli non alimentari, emerge dalle stime pubblicate oggi dall'istituto di ricerche di mercato GfK.

Netto aumento dei fallimenti aziendali in Svizzera e in Ticino

I fallimenti aziendali sono aumentati nel 2024 sensibilmente, sia Svizzera che in Ticino, e ancora di più nei Grigioni.

A 30 anni dalla scena aperta della droga Zurigo si prepara al fentanyl

Il Municipio di Zurigo ha presentato una strategia per lottare contro la diffusione di nuovi stupefacenti come il fentanyl.

Non si placano le polemiche in Italia sul rimpatrio del generale libico criminale di guerra

Prosegue in Italia la polemica sul caso del generale libico accusato di crimini di guerra, arrestato in territorio italiano e poi rispedito in Libia: piovono accuse sulla premier Giorgia Meloni.