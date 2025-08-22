Ascona è stata eletta quale “villaggio svizzero dell’anno”

Keystone-SDA

Grazie al voto dei lettori di due riviste nazionali, Ascona ottiene il titolo di villaggio svizzero dell’anno 2025 per il suo fascino mediterraneo.

1 minuto

Keystone-ATS

Ascona è stata eletta “villaggio svizzero dell’anno”. Lo ha stabilito un concorso promosso dai periodici elvetici “Schweizer Illustrierte” e “L’Illustré”.

Il borgo locarnese, ex villaggio di pescatori, ha convinto la giuria composta dai lettori delle due riviste per il suo mix di acqua, palme e montagne. Ascona è considerato “un luogo da sogno (…) e non solo come meta turistica preferita dagli svizzeri tedeschi. In estate, il famoso lungolago sulla sponda settentrionale del Lago Maggiore si trasforma in una passeggiata per turisti che assaporano il fascino mediterraneo”.

Ascona ha prevalso tra sei finalisti – Arlesheim (Basilea Campagna), Büren an der Aare (Berna), Grüningen (Zurigo), Guarda (Grigioni) e Le Landeron (Neuchâtel) – e da oggi può fregiarsi del titolo di “Villaggio svizzero dell’anno 2025”, ha precisato Ringier – proprietario dei due periodici – in una nota odierna.

Negli scorsi anni, i lettori di “Schweizer Illustrierte” e “L’Illustré” hanno scelto rispettivamente Morat (Friborgo), Zäziwil (Berna), Urnäsch (Appenzello Esterno), La Punt Chamues-ch (Grigioni), Ruswil (Lucerna), Trub (Berna) e Oberhofen (Berna), Schwellbrunn (Appenzello Esterno) e Morcote (nel 2016) quali “villaggi dell’anno” o “più belli della Svizzera”.

