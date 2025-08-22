Ascona è stata eletta quale “villaggio svizzero dell’anno”
Grazie al voto dei lettori di due riviste nazionali, Ascona ottiene il titolo di villaggio svizzero dell’anno 2025 per il suo fascino mediterraneo.
Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
Keystone-ATS
Ascona è stata eletta “villaggio svizzero dell’anno”. Lo ha stabilito un concorso promosso dai periodici elvetici “Schweizer Illustrierte” e “L’Illustré”.
Il borgo locarnese, ex villaggio di pescatori, ha convinto la giuria composta dai lettori delle due riviste per il suo mix di acqua, palme e montagne. Ascona è considerato “un luogo da sogno (…) e non solo come meta turistica preferita dagli svizzeri tedeschi. In estate, il famoso lungolago sulla sponda settentrionale del Lago Maggiore si trasforma in una passeggiata per turisti che assaporano il fascino mediterraneo”.
Ascona ha prevalso tra sei finalisti – Arlesheim (Basilea Campagna), Büren an der Aare (Berna), Grüningen (Zurigo), Guarda (Grigioni) e Le Landeron (Neuchâtel) – e da oggi può fregiarsi del titolo di “Villaggio svizzero dell’anno 2025”, ha precisato Ringier – proprietario dei due periodici – in una nota odierna.
Negli scorsi anni, i lettori di “Schweizer Illustrierte” e “L’Illustré” hanno scelto rispettivamente Morat (Friborgo), Zäziwil (Berna), Urnäsch (Appenzello Esterno), La Punt Chamues-ch (Grigioni), Ruswil (Lucerna), Trub (Berna) e Oberhofen (Berna), Schwellbrunn (Appenzello Esterno) e Morcote (nel 2016) quali “villaggi dell’anno” o “più belli della Svizzera”.
I più discussi
Altri sviluppi
Dibattito
Moderato da:
Daniele Mariani
Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?
Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…
Caso 1MDB: JP Morgan Suisse condannata a multa di 3 milioni
Questo contenuto è stato pubblicato al
Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha condannato la banca JP Morgan Suisse a una multa di 3 milioni di franchi in relazione all'appropriazione indebita di beni del fondo sovrano 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Cereali, yogurt e bevande conterranno meno zucchero entro il 2028
Questo contenuto è stato pubblicato al
Ventun aziende si sono impegnate volontariamente oggi ad abbassare ulteriormente la quantità di zucchero in alimenti e bevande. Non è stato invece di nuovo possibile concordare alcun obiettivo di riduzione del sale.
La centrale nucleare di Gösgen rimarrà scollegata più a lungo
Questo contenuto è stato pubblicato al
La centrale nucleare di Gösgen rimarrà scollegata dalla rete per un periodo molto più lungo del previsto, con una perdita stimata in circa mezzo miliardo di franchi per i suoi azionisti: i gruppi energetici Alpiq, Axpo, CKW ed EWB, oltre alla Città di Zurigo.
Sciopero del personale di terra potrebbe causare cancellazioni di voli allo scalo di Zurigo
Questo contenuto è stato pubblicato al
I dipendenti della società di servizi di assistenza a terra Airline Assistance Switzerland (AAS) presso l'aeroporto di Zurigo hanno indetto uno sciopero per questo pomeriggio. Ciò potrebbe causare cancellazioni di voli.
Questo contenuto è stato pubblicato al
Philippe Lazzarini, Commissario generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) lascerà la sua funzione il prossimo marzo al termine del suo mandato.
Primo focolaio di coleottero giapponese nel canton Ginevra
Questo contenuto è stato pubblicato al
Dopo altri cantoni svizzeri, tra cui il Ticino, anche Ginevra è ora colpita da un focolaio di coleottero giapponese. Una decina di questi insetti sono stati individuati in una zona situata sulla sponda sinistra del Lemano.
Just Eat sperimenta la consegna di pasti a domicilio tramite robot
Questo contenuto è stato pubblicato al
Per la consegna dei pasti a domicilio il gigante Just Eat punta sui robot. La società che gestisce una delle più grandi piattaforme di ordinazioni di cibo al mondo sta infatti collaborando con l'elvetica RIVR, esperta nel campo della robotica.
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.