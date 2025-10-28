Arrivano le chips all’Aromat, l’idea è nata su TikTok

Arrivano le Zweifel all'Aromat. Keystone-SDA

Ascoltando la richiesta virale nata sui social da un'idea di un influencer, l'azienda svizzera Zweifel ha lanciato una nuova varietà di patatine al gusto Aromat.

Le idee per nuovi prodotti alimentari nascono ormai anche sui social. È successo in relazione a Zweifel, azienda elvetica produttrice di chips, che ha appena annunciato il lancio di una nuova varietà proposta da un influencer e subito plebiscitata dai fan: le patatine al gusto Aromat.

Tutto ha avuto inizio – riferisce martedì 20 Minuten – durante l’estate, quando l’utente TikTok “Dabbax” ha lanciato una proposta per nuovi gusti degli articoli Zweifel. Tra queste, l’idea di abbinare le patatine al celebre condimento Aromat ha trovato un seguito vastissimo, generando parecchio strepito online.

Il fenomeno è stato ripreso e amplificato dalla stessa testata 20 Minuten, che non solo ha dato grande risalto alla notizia, ma ha addirittura tentato di produrre in autonomia le chips al gusto Aromat, testandone il sapore al festival musicale del Gurten.

Del tema si è interessato pure Noah Bachofen, uno chef conosciuto a livello televisivo, che ha sperimentato la combinazione rimanendo a quanto sembra entusiasta del risultato. Nel frattempo Zweifel ha alimentato le voci e le aspettative attraverso i social con post misteriosi, lasciando intendere che qualcosa di grande stava per accadere.

Martedì l’annuncio ufficiale. “La Community lo ha desiderato, 20 Minuten ne ha parlato e Zweifel ha ascoltato”, scrive la società. L’azienda lancia le Original Zweifel Aromat Chips in collaborazione con Unilever Svizzera, multinazionale a cui fa capo Aromat, un celebre condimento granulare in polvere.

“L’idea del prodotto arriva per una volta non dal nostro reparto innovazione, ma direttamente dai nostri consumatori”, spiega il CEO Christoph Zweifel in dichiarazioni riportate da 20 Minuten. “Il nostro compito era trasformare il desiderio della community in un prodotto di qualità, in linea con lo standard Zweifel, che entusiasmasse”. Le chips saranno presto disponibili per tutti gli appassionati e le appassionate.

