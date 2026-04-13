Arrestato un uomo in stato di ebbrezza che guidava in autostrada senza uno pneumatico

L'uomo aveva già provocato un incidente. Keystone-SDA

Un automobilista trentenne è stato fermato in autostrada nel Canton Argovia mentre guidava ubriaco sul cerchione, privo di uno pneumatico.

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Keystone-ATS

La polizia ha fermato nella notte tra sabato e domenica nei pressi di Lenzburg (canton Argovia) un automobilista che circolava sull’A1 senza un pneumatico. Alla guida un 30enne che, in evidente stato di ebbrezza, aveva già causato un incidente prima di proseguire il viaggio sul solo cerchione.

Il veicolo, scrive la polizia cantonale argoviese in un comunicato, circolava lungo l’autostrada in direzione di Zurigo facendo un rumore assordante. Attorno alle 3:30 di notte una pattuglia ha fermato la VW Polo con evidenti danni alla carrozzeria.

Solo a quel punto gli agenti si sono accorti che alla ruota anteriore destra dell’auto mancava completamente il copertone. Lungo la carreggiata sono stati successivamente ritrovati pezzi di pneumatico. Resta invece da chiarire cosa di preciso abbia urtato il conducente ubriaco.

L’uomo, un 30enne rumeno, è stato denunciato e gli è stata immediatamente ritirata la patente, precisa la polizia.

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