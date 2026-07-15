Arrestato al valico di Brogeda con 10 kg di cocaina

La cocaina era nascosta nel doppiofondo dell'auto e ricoperta di caffé in polvere per sfuggire al fiuto delle unità cinofile. Keystone-SDA

Un uomo di nazionalità slovena è stato arrestato al valico di Brogeda dopo che le forze dell'ordine, insospettite da alcuni dettagli, hanno scoperto oltre 10 chili di cocaina nascosti in un doppiofondo della sua auto.

Condividi

2 minuti

Keystone-ATS

Nei giorni scorsi le forze dell’ordine hanno fermato presso il valico autostradale di Brogeda un’auto con targhe slovene e diretta in Svizzera, nella quale erano nascosti 10 chili di cocaina. Lo comunicano mercoledì le autorità italiane.

Insospettiti dall’ingente quantità di lattine, merendine e altri rifiuti sparsi sulla moquette della vettura, nonché dalla presenza di un seggiolino installato sui sedili in assenza di bambini a bordo, si è ritenuto opportuno approfondire il controllo sulla persona, sui bagagli e sull’automezzo, si legge nella nota.

Proprio su quest’ultimo si sono concentrati gli accertamenti di natura tecnica grazie ai quali, con il supporto delle unità cinofile, è stato rinvenuto, all’interno di un capiente doppiofondo ricavato negli schienali dei sedili posteriori, un quantitativo di oltre 10,7 chilogrammi di cocaina, divisi in 10 panetti confezionati con molteplici strati di cellophane.

Per sfuggire al fiuto delle unità cinofile, il sofisticato sistema di occultamento, realizzato con lamiere ad apertura meccanica, era stato cosparso di polvere di caffè.

L’uomo di nazionalità slovena è stato arrestato e accompagnato presso la Casa Circondariale di Como Bassone a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Articoli più popolari

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative