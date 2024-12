Arrestato a Milano il cofondatore iraniano di una start-up vodese

Arrestato in Italia un cittadino iraniano, co-fondatore di una start-up in Svizzera che avrebbe usato un'azienda fittizia per esportare illegalmente una tecnologia statunitense nel suo Paese d'origine.

Keystone-ATS

Un cittadino iraniano, co-fondatore di una start-up registrata presso l’Innovation Park del Politecnico federale di Losanna (EPFL), è stato arrestato lunedì a Milano su richiesta degli Stati Uniti. Il Dipartimento di giustizia americano (DoJ) accusa lui e un suo complice di aver esportato illegalmente una tecnologia statunitense in Iran attraverso una società di comodo in Svizzera.

“Oggi il Dipartimento di giustizia ha incriminato, e i nostri partner stranieri hanno arrestato, [un uomo] che accusiamo di aver fornito tecnologia sensibile utilizzata dall’esercito iraniano per uccidere tre militari americani in Giordania all’inizio di quest’anno”, ha dichiarato il procuratore generale Merrick B. Garland, citato in una nota del DoJ.

Stando al comunicato, il 38enne è il fondatore e direttore dell’azienda iraniana San’at Danesh Rahpooyan Aflak Co (SDRA), che produce moduli di navigazione utilizzati nel programma militare di droni del Corpo delle guardie della rivoluzione Islamica (IRGC). Gli Stati Uniti considerano l’IRGC un’organizzazione terroristica.

Eludere le sanzioni

In relazione a questo caso è stato arrestato anche un cittadino iraniano-statunitense di 42 anni che vive negli USA. Attualmente impiegato presso un’azienda produttrice di microelettronica con sede nel Massachusetts e precedentemente fondatore di una società specializzata in sensori portatili, avrebbe cospirato con il primo imputato per aggirare le sanzioni statunitensi e fornire all’Iran – in particolare alla società SDRA – beni, servizi e tecnologie americane.

“A causa delle leggi statunitensi che limitano le esportazioni in Iran, [il primo imputato] ha creato una società di comodo in Svizzera, Illumove SA, per SDRA”, ha scritto il DoJ. Attraverso questa start-up con sede nel canton Vaud, i due complici hanno stipulato un contratto con l’attuale datore di lavoro del secondo imputato “per sviluppare un meccanismo di valutazione dei componenti elettronici” prodotti da questa società statunitense. Hanno poi “organizzato il trasferimento di beni, servizi e tecnologie di origine americana in Iran, tramite Illumove, a beneficio dell’SDRA”.

EPFL menzionato

Il 28 gennaio di quest’anno, l’attacco di un drone a una base statunitense in Giordania ha causato la morte di tre persone e il ferimento di oltre 40. Secondo l’FBI, il sistema di navigazione del drone era stato prodotto dall’SDRA.

Illumove è stata fondata nel 2019 e registrata presso l’Innovation Park dell’EPFL, riferisce la piattaforma di dati economici Moneyhouse. Il cofondatore della start-up vodese afferma sulla sua pagina LinkedIn di essersi formato in telerilevamento presso l’EPFL nel 2015-2016 e di aver iniziato un postdoc lì nel 2019.