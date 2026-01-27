L’allentamento di Berna sulle esportazioni di armi è insufficiente per Berlino

Il presidente svizzero Guy Parmelin stringe la mano all'ambasciatore tedesco a Berna Markus Potzel. Keystone-SDA

La Germania ritiene insufficiente il nuovo allentamento svizzero sulle esportazioni di armi, poiché il diritto di veto del Consiglio federale non garantisce la necessaria sicurezza nella pianificazione, mentre proprio su questa controversa modifica di legge è stato lanciato un referendum.

Keystone-ATS

L’allentamento delle restrizioni sulle esportazioni di armi deciso dalle Camere federali nella sessione invernale cambia poco per la Germania. A causa del previsto diritto di veto del Consiglio federale, continua a mancare la sicurezza nella pianificazione. Lo ha affermato l’ambasciatore tedesco a Berna, Markus Potzel, in un’intervista pubblicata martedì dalla Neue Zürcher Zeitung.

Potzel ha affermato che al momento non è chiaro come il Consiglio federale eserciterà il diritto di veto, aggiungendo: “Berlino continua quindi a non avere alcuna garanzia di poter disporre liberamente delle armi acquistate dalla Svizzera”.

Secondo Potzel, proprio in tempi delicati uno Stato ha bisogno di pianificabilità per quanto riguarda il materiale bellico. “Ancora più importante è che continuiamo a essere riforniti quando ne abbiamo più bisogno”, ha affermato l’ambasciatore tedesco. Poter disporre liberamente del materiale bellico acquistato è fondamentale per la Germania.

Se Berlino dovesse fornire sostegno militare ad altri Stati membri della NATO, per motivi di neutralità la Svizzera non potrebbe più fornirle armi. “Per questo motivo vediamo sempre più aziende svizzere produttrici di armamenti che stanno aumentando la loro capacità produttiva in Germania e in altri Stati amici”, ha affermato Potzel. In questo modo le aziende aggirerebbero le restrizioni imposte dalla legge sul materiale bellico e dal diritto della neutralità.

Allentamento controverso a livello di politica interna

La maggioranza borghese è accorsa in aiuto dell’industria svizzera degli armamenti durante la sessione invernale. Attualmente è vietato esportare materiale bellico svizzero in Paesi coinvolti in conflitti interni o internazionali. Con il nuovo progetto di legge, in futuro le aziende elvetiche produttrici di armamenti potrebbero fornire materiale bellico anche a 25 Paesi occidentali coinvolti in un conflitto armato. Il Consiglio federale dovrebbe ottenere un diritto di veto.

All’inizio di gennaio, un’alleanza composta da Partito socialista (PS), Verdi, Partito evangelico (PEV), oppositori dell’esercito e ONG ha lanciato un referendum contro il disegno di legge. Tra le altre cose, si oppone al diritto di veto del Governo. “Il Consiglio federale diventa l’unico guardiano della porta, che rimane spalancata”, ha dichiarato il consigliere nazionale Marc Jost (PEV) durante il lancio del referendum ai media.

