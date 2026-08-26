Argovia vuole vietare il velo islamico a scuola

Il Parlamento argoviese contro il velo Keystone / Christian Beutler

Contrariamente al parere del Governo cantonale, il Parlamento argoviese ha approvato una mozione per vietare il velo islamico a scuola alle alunne minorenni, incaricando l'Esecutivo di elaborare una legge in tal senso.

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Keystone-ATS

Il Parlamento argoviese vuole vietare il velo islamico a scuola per le alunne di età inferiore ai 16 anni. Martedì ha approvato una mozione in tal senso. Il Governo cantonale deve ora elaborare un progetto di modifica di legge a tale scopo.

Con 78 voti contro 54, i deputati e le deputate hanno adottato il testo sostenuto dalla destra e da una parte del Centro dopo un acceso dibattito. L’Esecutivo argoviese si era opposto a causa di ostacoli giuridici, di possibili violazioni della Costituzione e di una precedente decisione del Tribunale federale che sottolinea la neutralità delle autorità scolastiche di fronte alla religione.

Uguaglianza tra uomini e donne

A destra, il promotore della mozione Adrian Schoop (PLR) ha rilevato che la lotta per l’uguaglianza tra uomini e donne dura da decenni, ma che oggi si è pronti a “importare” sempre più culture che la limitano. Nessuna bambina indossa il velo volontariamente, hanno sottolineato altri esponenti liberali-radicali.

Deputati e deputate del Centro hanno invocato la protezione delle ragazze. Per l’UDC, il velo non ha nulla a che fare con la scuola.

Disparità tra le religioni

Tra chi si oppone al testo, i Verdi liberali hanno stimato che questo divieto è rivolto unicamente contro l’Islam, mentre la kippah ebraica, ad esempio, resta autorizzata per i ragazzi. Per il PS, è chiaro che il divieto non è applicabile sul piano giuridico a causa della protezione contro le discriminazioni.

I Verdi hanno chiesto, invano, una maggiore protezione dell’infanzia “invece di una politica simbolica che non aiuta nessuno”.

Un tema discusso anche a Zurigo e alle Camere

Il tema del velo islamico a scuola non è dibattuto solo in Argovia. Nel Canton Zurigo è stata depositata una mozione liberale-radicale identica, che ha il sostegno del governo cantonale.

Altre mozioni in tal senso sono state depositate alle Camere federali. In territorio sangallese, il parlamento ha approvato, in giugno, una mozione che chiede il divieto per le insegnanti di indossare il velo nella scuola dell’obbligo.

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