Argovia limita la presenza dei radar

Nel cantone esiste un solo radar fisso. Keystone-SDA

L'elettorato del Canton Argovia ha approvato un'iniziativa per limitare l'uso dei radar per il controllo della velocità.

Keystone-ATS

In Argovia il 55,5% delle e dei votanti ha approvato un’iniziativa dei giovani liberali radicali (PLR, destra liberale) intitolata “Stop alla truffa dei radar!” (“Blitzerabzocke stoppen!”).

L’iniziativa per un freno ai radar rappresenta una novità per la Svizzera e riguarda un argomento piuttosto ricorrente in Argovia. Il testo chiede che gli impianti fissi per il controllo della velocità come pure per i semafori siano soggetti ad autorizzazione cantonale. Per i radar semi-stazionari è inoltre prevista una limitazione d’impiego nel tempo.

L’iniziativa era sostenuta da UDC e PLR, come pure dalla maggioranza del Gran Consiglio e dal Governo. Contrari il Centro, Partito socialista (PS), Verdi ed evangelici (PEV, centro). A testimonianza dell’importanza data all’argomento dalle e dagli argoviesi, basti pensare che in tutto il cantone esiste un solo impianto radar fisso, più precisamente a un incrocio di Baden, dove peraltro l’iniziativa è stata bocciata.

