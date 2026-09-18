La formazione svizzera è stabile e lancia la sfida mondiale

Apprendisti: tanti contratti firmati, ora si pensa ai WorldSkills Keystone-SDA

Mentre il numero di contratti di apprendistato in Svizzera si conferma stabile sui livelli degli anni precedenti, una delegazione nazionale si prepara a competere ai campionati mondiali delle professioni a Shanghai.

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Keystone-ATS

Stabilità nel settore dell’apprendistato: alla fine di agosto i contratti firmati erano circa 76’000, un numero in linea con quello degli anni precedenti. Il dato mostra che “la formazione professionale continua a poggiare su basi solide e che le imprese investono nelle nuove leve”, commenta in un comunicato odierno la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI). Il tirocinio offre ai ragazzi diverse opportunità per entrare nel mondo del lavoro e apre numerose prospettive interessanti per la carriera, si dicono convinti i funzionari federali. Un quadro più completo della situazione arriverà comunque in ottobre, con la pubblicazione dei risultati di un sondaggio condotto il mese scorso.

Intanto dal 22 al 27 settembre a Shanghai si terrà la 48esima edizione di WorldSkills, il campionato mondiale delle professioni. Nella megalopoli cinese circa 1’400 talenti provenienti da tutto il pianeta si sfideranno in numerose discipline, dando prova delle loro competenze su un palcoscenico internazionale. La Svizzera sarà rappresentata da 42 giovani professionisti accompagnati da 38 esperti.

Nell’ottica della SEFRI i WorldSkills mettono in luce gli aspetti vincenti della formazione professionale, ovvero lo stretto legame tra teoria e pratica, la qualità dell’insegnamento, come pure la collaborazione tra Confederazione, cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro. Il confronto internazionale permette inoltre ai giovani di testare le proprie capacità e di vivere esperienze importanti.

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