Rincaro più alto per gli appartamenti che per le case

Non tutte le regioni della Svizzera seguono lo stesso trend. Keystone-SDA

Il mercato immobiliare svizzero ha registrato nel 2025 un aumento generale dei prezzi, caratterizzato però da forti disparità regionali che hanno visto alcune zone in netta crescita e altre, come il Ticino, in calo.

3 minuti

Keystone-ATS

Acquistare un immobile in Svizzera diventa sempre più caro. Secondo un’analisi di Immoscout24 e del Centro d’informazione e formazione per l’immobiliare (CIFI) pubblicata giovedì, i prezzi negli annunci di vendita di appartamenti sono aumentati del 4,2% nel 2025. Per le case unifamiliari l’aumento è stato del 2,6% su base annua. A livello regionale si sono tuttavia registrate forti differenze.

Il numero di annunci di case unifamiliari è aumentato notevolmente, soprattutto a causa dell’ingresso sul mercato di numerosi immobili di vecchia costruzione. Per quanto riguarda gli appartamenti, invece, i volumi sono rimasti stabili. Nel 2025 circa due terzi degli immobili residenziali inseriti negli annunci riguardavano appartamenti in proprietà.

I bassi tassi d’interesse e le agevolazioni fiscali previste per i proprietari di immobili, in seguito alla decisione di abolire l’imposta sul valore locativo, hanno reso l’acquisto di un immobile ancora più interessante. In un contesto di incertezze geopolitiche ed economiche, la proprietà di un immobile in Svizzera si configura anche come riserva di valore.

A livello regionale sono emerge differenze notevoli. A Zurigo e nella Svizzera centrale, i prezzi negli annunci di vendita di appartamenti sono aumentati rispettivamente del 4,2% e del 9,5% su base annua e sono superiori alla media nazionale del 20-30%. Al contrario, nel Ticino e nell’Altopiano, il livello dei prezzi è cresciuto molto meno, rispettivamente dello 0,3% e dell’1,4%, e si situa tra il 10 e il 25% al di sotto della media nazionale.

Calo in Ticino

Anche per le case unifamiliari la Svizzera centrale si è collocata al primo posto con un aumento del 7,7%, mentre in Ticino i prezzi di offerta sono diminuiti del 4,6%.

Nel 2025 i venditori d’immobili hanno continuato a trovare acquirenti con un adeguato potere d’acquisto, il che ha permesso di aumentare i prezzi di vendita in molte regioni. Tuttavia, non tutti gli immobili sono stati venduti a prezzi più alti senza difficoltà: nel Ticino i prezzi di vendita sono stati ridotti e, al di fuori dei grandi centri urbani e delle agglomerazioni, è stato necessario attendere un po’ di più prima di trovare un acquirente, si legge nel comunicato.

In media, i prezzi degli immobili sono di 7940,5 franchi per metro quadrato per le case unifamiliari e di 9290,6 franchi per metro quadrato per gli appartamenti.

Articoli più popolari I più discussi