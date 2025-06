Antibiotici sfusi per ridurre le resistenze

In futuro antibiotici e altri medicamenti saranno forniti sfusi nelle farmacie. Keystone / Christian Beutler

Per evitare la diffusione delle resistenze agli antibiotici, il Consiglio federale ha deciso oggi, mercoledì, di renderne obbligatoria la dispensazione sfusa per le farmacie e facoltativa negli studi medici.

2 minuti

Keystone-ATS

Il Consiglio federale ha deciso mercoledì d’intervenire per ridurre l’assunzione inappropriata degli antibiotici e contrastare così lo sviluppo di resistenze a questi farmaci. La dispensazione sfusa sarà obbligatoria per le farmacie e facoltativa per gli studi medici. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) elaborerà le basi legali e porrà in consultazione un progetto preliminare entro la fine del 2026.

La misura proposta garantisce che le e i pazienti ricevano la quantità di antibiotici di cui hanno effettivamente bisogno e ne promuove così l’utilizzo consapevole e corretto, precisa il Governo in una nota, rilevando che in Svizzera, nel 30-50% dei casi la quantità prescritta non corrisponde a quella contenuta nella confezione originale, il che può implicare un’assunzione inappropriata, portando a resistenze.

Non solo antibiotici

Come detto, la dispensazione sarà obbligatoria nelle farmacie e facoltativa negli studi medici, per tener conto delle diverse condizioni quadro gestionali e infrastrutturali. Ma l’Esecutivo ritiene che nell’ambito di una successiva valutazione occorrerà riesaminare l’opportunità di estendere l’obbligo al corpo medico. Durante l’elaborazione del progetto si dovrà inoltre chiarire se la dispensazione sfusa andrà applicata anche ad altri gruppi di medicamenti oltre agli antibiotici.

I costi annui di attuazione della misura nelle farmacie sono stimati in circa 5,1 milioni di franchi a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), mentre i risparmi realizzati sugli antibiotici sono quantificati in circa 4,5 milioni di franchi. Secondo le stime, i costi annui a carico dell’AOMS ammonterebbero pertanto all’incirca a 0,6 milioni di franchi. A questi si contrappone un beneficio per la salute: la misura è infatti fondamentale per preservare a lungo termine l’efficacia degli antibiotici in Svizzera.

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative