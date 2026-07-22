Almeno 15 persone sono morta annegate in Svizzera quest’anno

Tra le vittime sono particolarmente numerosi i giovani adulti tra i 17 e i 32 anni e gli over 65. Keystone-SDA

Fino al 20 luglio sono annegate in Svizzera più persone di quante ne abbiano perso la vita nelle stesse circostanze lo scorso anno nello stesso periodo.

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Keystone-ATS

Almeno 15 persone sono decedute quest’estate in Svizzera a causa d’incidenti balneari, secondo un calcolo di Keystone-ATS. Si tratta di un bilancio già peggiore rispetto a quello dello scorso anno.

Fino a lunedì il numero di decessi era superiore a quello degli ultimi due anni, ma inferiore al 2022 e al 2023, osserva un portavoce della Società Svizzera di Salvataggio (SSS).

Con il bel tempo e le temperature elevate più persone sono tentate da un bagno fresco, ciò che secondo la SSS aumenta l’esposizione ai pericoli in acqua e nelle sue immediate vicinanze.

Mediamente una cinquantina di persone muore annegata ogni anno. Tra le vittime sono particolarmente numerosi i giovani adulti tra i 17 e i 32 anni e gli over 65. Inoltre gli uomini sono nettamente più spesso vittime di incidenti rispetto alle donne, a causa di una maggiore propensione al rischio e alla tendenza a sovrastimare le proprie capacità.

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