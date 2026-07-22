Almeno 15 persone sono morta annegate in Svizzera quest’anno
Fino al 20 luglio sono annegate in Svizzera più persone di quante ne abbiano perso la vita nelle stesse circostanze lo scorso anno nello stesso periodo.
Almeno 15 persone sono decedute quest’estate in Svizzera a causa d’incidenti balneari, secondo un calcolo di Keystone-ATS. Si tratta di un bilancio già peggiore rispetto a quello dello scorso anno.
Fino a lunedì il numero di decessi era superiore a quello degli ultimi due anni, ma inferiore al 2022 e al 2023, osserva un portavoce della Società Svizzera di Salvataggio (SSS).
Con il bel tempo e le temperature elevate più persone sono tentate da un bagno fresco, ciò che secondo la SSS aumenta l’esposizione ai pericoli in acqua e nelle sue immediate vicinanze.
Mediamente una cinquantina di persone muore annegata ogni anno. Tra le vittime sono particolarmente numerosi i giovani adulti tra i 17 e i 32 anni e gli over 65. Inoltre gli uomini sono nettamente più spesso vittime di incidenti rispetto alle donne, a causa di una maggiore propensione al rischio e alla tendenza a sovrastimare le proprie capacità.
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