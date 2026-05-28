Annegamenti in calo in Svizzera, 43 nel 2025

Le acque dei fiumi svizzeri possono essere traditrici. Keystone-SDA

L'anno scorso in Svizzera si sono contati 43 annegamenti, quasi tutti in acque libere. È la prima volta dal 2021 che il dato scende sotto la soglia dei 50 decessi, ha indicato oggi la Società Svizzera di Salvataggio (SSS), ricordando il record del 2022 con 66 casi.

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Come negli anni precedenti, l’80% delle vittime erano uomini. Un numero relativamente elevato aveva un’età compresa tra i 17 e i 32 anni: otto uomini e due donne, ciò che rappresenta quasi un quarto (23%) del totale dei decessi.

Si conferma un’altra tendenza osservata negli ultimi anni: nell’anno in rassegna hanno perso la vita 17 persone di età superiore ai 65 anni (14 uomini e 3 donne), pari al 40% del totale. Secondo la SSS, questo fenomeno – riscontrato anche all’estero – potrebbe essere spiegato dal fatto che gli anziani svolgono molte attività in acqua, nonché da problemi di salute e da una valutazione errata delle proprie capacità.

Sono invece rari gli annegamenti di bambini piccoli. L’anno scorso un bimbo di due anni è morto in una piscina installata in un giardino e un adolescente di 14 anni è stato ritrovato senza vita in un ruscello.

La maggior parte dei decessi è avvenuto in acque libere, in 23 casi in laghi e 15 in corsi d’acqua. Il dato include due incidenti subacquei, uno dei quali avvenuto nel lago di Thun e l’altro durante un’operazione di polizia nella Limmat.

Nonostante il calo del numero di decessi, la SSS ritiene che il lavoro di sensibilizzazione e prevenzione debba proseguire con determinazione. Il mese di luglio del 2025 è stato piovoso e caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili, ciò che potrebbe aver giocato un ruolo. Gli sforzi di prevenzione non devono pertanto essere trascurati in generale, ma soprattutto per quanto riguarda i bambini, conclude la SSS.

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