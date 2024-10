Viola Amherd: “Forniremo tre veicoli di sminamento all’Ucraina”

La Svizzera fornirà tre veicoli di sminamento all'Ucraina, prodotti dall'azienda svittese Global Clearance Solutions (GCS).

Lo ha annunciato la presidente della Confederazione Viola Amherd aprendo giovedì a Losanna la conferenza su questo tema (Ukraine Mine Action Conference, UMAC2024).

“Siamo determinati a continuare a fornire il nostro contributo”, ha affermato Amherd. Questi sistemi “consentiranno operazioni di sminamento efficienti, sicure e indipendenti”, ha aggiunto parlando di fronte al primo ministro ucraino Denys Shmyhal e ai rappresentanti di decine di altri Paesi.

GCS collabora con le Nazioni Unite e con diverse organizzazioni non governative, come la Fondazione svizzera per lo sminamento (FSD). Prevede che circa 100 suoi veicoli saranno impiegati in Ucraina entro il 2025. La Svizzera ha stanziato 100 milioni di franchi per lo sminamento del Paese in guerra fino al 2027.