Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Yvan Bourgnon mostra il modellino del suo catamarano "mangiaplastica" Keystone / Laurent Gillieron

Un inventore-velista svizzero potrebbe contribuire a risolvere il problema delle montagne di plastica che si accumulano negli oceani.

Yvan Bourgnon, skipper conosciuto a livello internazionale, ha avviato la costruzione di un catamarano gigante a basso impatto ambientale in grado di trattare grandi quantità di rifiuti galleggianti.

Frutto di tre anni di ricerca l'imbarcazione, alimentata in prevalenza da energie rinnovabili, è studiata per recuperare e riciclare da 5'000 a 10'000 tonnellate di spazzatura inquinante all'anno. "Negli anni '80, quando avevo fatto il giro del mondo in vela con i miei genitori, non c'era inquinamento", ha affermato il 49enne neocastellano, detentore di diversi record mondiali, ma nel frattempo le cose sono cambiate.

Il catamarano, lungo 56,5 metri e alto 62,5, sarà in grado di ospitare 34 persone a bordo, delle quali 22 membri dell'equipaggio. Il costo annuale di gestione della barca sarà di 2,2 milioni di franchi, una cifra ritenuta adeguata in confronto al costo di smaltimento dei rifiuti sulla terraferma. Il varo di Manta è previsto nel 2024. Fine della finestrella

Il progetto, sostenuto dall'associazione SeaCleaners, prevede missioni in Asia, Africa e Sud America, in aree particolarmente colpite dall'inquinamento marino come coste, fiumi, foci ed estuari, per trecento giorni all'anno.

"Abbiamo intenzione di iniziare nel 2024 nel Mediterraneo, anche se non è il luogo più inquinato, per finire la messa a punto della barca. Poi, nel 2025, partiremo per il Sudest asiatico in 12 dei fiumi più inquinati del mondo, in Vietnam, Cambogia e Indonesia in particolare", ha spiegato Yvan Bourgnon.

Per il momento è finanziato un terzo dell'investimento di 33-35 milioni di franchi ma la cosa non preoccupa il velista transatlantico. "Dovremmo ottenere il secondo terzo entro il 2022 e l'ultimo terzo durante la fase di costruzione", ha osservato Yvan Bourgnon, che si dice fiducioso sulla raccolta di fondi "perché i potenziali donatori ora vedono che il progetto è fattibile".