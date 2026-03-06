L’mbasciata svizzera a Teheran resta aperta

La capitale iraniana continua a essere bombardata. Keystone-SDA

La conferma del DFAE sull'apertura dell'ambasciata svizzera a Teheran, nonostante i bombardamenti, arriva mentre migliaia di cittadini elvetici sono bloccati nella regione e un primo volo di rimpatrio è già stato effettuato.

L’ambasciata svizzera a Teheran resta aperta, nonostante gli incessanti bombardanti statunitensi e israeliani sulla capitale iraniana da sabato. Lo ha confermato venerdì il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) all’agenzia Keystone-ATS.

Presso la rappresentanza svizzera lavorano ancora sei cittadini elvetici e 18 collaboratori locali, ha precisato un portavoce del DFAE. Tutti stanno bene, considerate le circostanze, ha aggiunto. Quattro collaboratori con passaporto rossocrociato avevano già abbandonato la Repubblica islamica il 3 marzo.

Gli ultimi aggiornamenti sulla situazione in Medio Oriente nel servizio del TG 12.30 della RSI del 6 marzo 2026:

Tutte le rappresentanze svizzere nella regione dispongono delle necessarie misure di sicurezza e di gestione delle crisi, hanno sottolineato i servizi di Ignazio Cassis, precisando che tali dispositivi vengono costantemente verificati e adattati.

Dopo l’offensiva militare israeliana e statunitense contro l’Iran e la conseguente rappresaglia da parte di Teheran, migliaia di cittadini svizzeri sono rimasti bloccati in diversi Stati del Golfo. Attraverso l’applicazione Travel Admin del DFAE si sono registrate circa 5’200 persone dall’inizio delle ostilità.

Giovedì pomeriggio un primo volo speciale di Swiss provenienti dalla capitale dell’Oman Mascate e diretto a Zurigo ha permesso di rimpatriare 211 cittadini elvetici.

