La televisione svizzera per l’Italia
Attualità
Qui Svizzera

Amazon acquisisce una startup del Politecnico di Zurigo

Amazon acquisisce una startup dell'ETH di Zurigo
Amazon acquisisce una startup dell'ETH di Zurigo Keystone-SDA

La startup di Zurigo Rivr, specializzata nello sviluppo di robot autonomi per le consegne capaci di superare ostacoli come le scale, è stata acquistata da Amazon.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
Keystone-ATS

Amazon ha acquisto la startup zurighese Rivr, specializzata in robot per le consegne. Lo spin-off del Politecnico federale di Zurigo (ETH Zurich), prima noto come Swiss-Mile, secondo informazioni di stampa nel 2024 era stato valutato in 110 milioni di dollari circa.

Il CEO di Rivr Marko Bjelonic ha confermato la notizia dell’acquisizione tramite la piattaforma Linkedin. Non sono stati resi noti dettagli finanziari.

Amazon faceva già parte degli investitori, partecipando tramite il suo fondo per le innovazioni, si legge in un articolo di The Information.

Rivr sviluppa robot autonomi che permettono alle aziende di consegne di distribuire merce nelle immediate vicinanze. I sistemi combinano ruote con quattro gambe, in modo da riuscire a superare ostacoli come le scale.

Articoli più popolari

I più discussi

Attualità

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR