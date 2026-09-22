Polmonite suina allarme in sei cantoni
A causa di un'epidemia di polmonite enzootica, è stato ordinato lo sgombero completo di decine di allevamenti suini in sei cantoni, con la conseguente macellazione o soppressione di tutti gli animali presenti.
Gli allevamenti suini di numerose aziende distribuite in sei cantoni devono essere completamente sgomberati a causa dell’epidemia di polmonite enzootica (PE) emersa la settimana scorsa.
Stando a un comunicato odierno del Servizio veterinario di Lucerna, sono interessati in totale 20 allevamenti da riproduzione nei cantoni di Berna, Lucerna, Soletta, Svitto, Turgovia e Vaud, nonché 40 allevamenti da ingrasso in 14 cantoni. Le misure disposte riguardano circa 1’500 suini da riproduzione e i loro maialini.
Gli animali presenti negli allevamenti da riproduzione dovranno, per quanto possibile, essere macellati. I maiali per i quali ciò non è possibile saranno “soppressi nel rispetto delle norme sulla protezione degli animali”, è stato precisato. Una sanificazione parziale delle strutture non è infatti sufficiente per eliminare in modo sicuro l’agente patogeno dagli allevamenti colpiti, spiegano le autorità veterinarie.
Il problema era venuto alla luce la scorsa settimana: erano state messe in quarantena 60 aziende. Fino ad allora la Svizzera era considerata in gran parte indenne dalla polmonite enzootica – una epizoozia diffusa in tutto il mondo, ma che non costituisce un pericolo per l’essere umano – dopo un risanamento tra il 1996 e il 2004.
La PE – spiega sul suo sito internet l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria – è un’infezione polmonare contagiosa. Gli animali colpiti presentano una tosse secca e cronica, il tasso di mortalità è basso. In opportune condizioni di detenzione il decorso della malattia è perlopiù privo di complicanze. L’agente patogeno si trasmette attraverso il contatto diretto tra gli animali, ma anche per via aerea.
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