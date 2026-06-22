All’aeroporto di Zurigo via libera ai liquidi fino a 2 litri nel bagaglio a mano

Liquidi ed elettronica restano nel bagaglio a mano. Keystone-SDA

L'installazione di nuovi scanner tridimensionali all'aeroporto di Zurigo consente ai passeggeri in partenza di trasportare liquidi fino a 2 litri e dispositivi elettronici nel bagaglio a mano senza più doverli estrarre.

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Keystone-ATS

Da venerdì 26 giugno le passeggere e i passeggeri in partenza dall’aeroporto di Zurigo potranno trasportare liquidi fino a 2 litri per singolo contenitore nel bagaglio a mano. Non sarà più necessario mostrarli separatamente in sacchetti, né presentare a parte i dispositivi elettronici.

La novità, indica l’aeroporto in una nota, è resa possibile da nuovi scanner, che consentono un’analisi tridimensionale del bagaglio a mano e sono quindi in grado di controllare in modo affidabile sia i liquidi sia i dispositivi elettronici.

La nuova normativa si applica esclusivamente a chi inizia il proprio viaggio a Zurigo. Per chi è in transito continuerà invece ad applicarsi la normativa attuale. L’adeguamento avverrà in un secondo momento.

Le bottiglie a doppia parete, come ad esempio i thermos, possono invece essere portate solo se vuote. Tali contenitori rappresentano una sfida particolare per i controlli di sicurezza, poiché la loro struttura multistrato può impedire ai nuovi scanner di rilevarne in modo affidabile il contenuto, indica lo scalo zurighese.

Altro avvertimenti: le pellicole fotografiche analogiche vanno presentate separatamente poiché potrebbero venir essere danneggiate dai nuovi scanner. L’aeroporto di Zurigo ricorda infine ai viaggiatori che per il volo di rientro in Svizzera possono valere regole diverse, a seconda dello scalo di partenza.

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