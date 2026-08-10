Quasi un milione di persone alla Streetparade di Zurigo

900'000 raver si sono riversati sulle strade di Zurigo. Keystone-SDA

Il bilancio della 33esima edizione della Street Parade a Zurigo evidenzia un'enorme affluenza ma anche un notevole impegno per soccorritori e forze dell'ordine, con 906 trattamenti medici e 30 arresti.

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Keystone-ATS

La 33esima edizione della Street Parade, il più grande rave party d’Europa, si è chiusa con un bilancio di oltre 900’000 partecipanti che hanno invaso le rive del lago di Zurigo, ma anche con numeri significativi per le forze dell’ordine e i soccorsi.

Schutz und Rettung Zürich, il servizio di soccorso, ha effettuato 906 trattamenti sanitari durante la manifestazione svoltasi sabato. La maggior parte degli interventi è stata necessaria per ferite da taglio e abrasioni, oltre che per abuso di alcol, ha indicato domenica la polizia comunale.

Parallelamente gli agenti hanno proceduto all’arresto di 30 persone. I fermi sono stati eseguiti per una serie di reati che spaziano dal furto al commercio di stupefacenti, passando per le lesioni personali e la violazione della legge sugli stranieri e la loro integrazione. Come già accaduto nelle edizioni precedenti, durante la sera e la notte è stata registrata un’impennata di segnalazioni per risse, aggressioni e atti di violenza. Fortunatamente finora le autorità non hanno però segnalato persone con ferite gravi.

I controlli hanno portato anche a significativi sequestri di sostanze illegali. La polizia ha messo le mani su oltre 50 grammi di anfetamina, più di 40 grammi di ketamina, circa 20 grammi di cocaina e oltre 100 pasticche di ecstasy.

L’edizione di quest’anno è stata segnata dal caldo torrido che ha messo a dura prova i partecipanti e gli operatori sanitari. Nonostante le alte temperature, la folla ha ballato per ore intorno al bacino del lago di Zurigo, trasformando la città in un enorme palcoscenico a cielo aperto. Le autorità, pur sottolineando l’atmosfera generalmente pacifica della manifestazione, ribadiscono l’importanza dei controlli e della prevenzione per garantire la sicurezza di un evento di massa che attira appassionati da tutta Europa.

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