Alcuni animali sanno proteggersi dal caldo estremo come il koala

Anche se originari di terre dove arsura e alte temperature sono la norma, alcuni mammiferi si proteggono dal caldo estremo. È il caso anche per gli ospiti dello zoo di Zurigo, come i koala.

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Keystone-ATS

“Solo perché sono abituati a zone calde, non significa che preferiscano questo clima”, ha spiegato oggi in una conferenza stampa il direttore dell’istituzione Severin Dressen. A confermare le sue parole è intervenuto anche Tarni, un esemplare di questa specie universalmente ritenuta graziosa, che davanti ai rappresentanti dei media, poco prima di mezzogiorno, si è rifugiato in un recinto interiore, dove fa più fresco.

Un comportamento rivelatore del disagio da caldo se si tiene conto che questi marsupiali, che dormono 20 ore al giorno, generalmente sono attivi solo nelle prime ore del mattino e a tarda sera, quando la colonnina di mercurio si accorcia nelle foreste di eucalipto dell’Australia meridionale ed orientale, dove in estate le temperature diurne raggiungono spesso i 30 gradi centigradi.

Anche le giraffe o i rinoceronti cercano l’ombra nello zoo quando le temperature sono elevate sebbene nella savana sperimentino temperature ancora più elevate, ha fatto notare Dressen.

L’evoluzione ha dotato i koala di adattamenti comportamentali e fisiologici che di per sé ben li hanno attrezzati nella lotta contro il caldo. I Phascolarctos cinereus (questo il nome scientifico dell'”orsetto” arrampicatore) “cercano sempre i luoghi più freschi nelle foreste di eucalipto. E abbracciano gli alberi, premendo i loro corpi caldi contro la superficie più fredda del tronco”, ha indicato Dressen.

I koala sono inoltre in grado di regolare in modo significativo la loro temperatura corporea: quella normale è di 36 gradi, ma può variare da 32 a 40 gradi. Più la temperatura esterna è alta, più il koala può aumentare quella corporea.

Se però il caldo persiste a lungo, anche questo marsupiale inizia ad avere difficoltà. Le canicole ricorrenti con temperature superiori ai 35 gradi e i periodi di siccità li portano al limite delle loro capacità. Le loro strategie di adattamento al calore cessano di funzionare.

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