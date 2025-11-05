Albert Rösti a Berlino e Roma, bilancio positivo dopo incontri

Il consigliere federale Albert Rösti stringe la mano al ministro dei trasporti tedesco Patrick Schnieder. Keystone-SDA

In un viaggio di due giorni a Berlino e Roma, il consigliere federale Albert Rösti ha discusso con i suoi omologhi tedeschi e italiani temi transfrontalieri cruciali come le infrastrutture di trasporto per AlpTransit, la cooperazione energetica e la politica digitale.

3 minuti

Keystone-ATS

Il consigliere federale Albert Rösti stila un bilancio positivo dopo il viaggio di due giorni a Berlino e Roma, dove ha incontrato diversi rappresentanti del Governo e approfondito questioni transfrontaliere.

Incontrando per la prima volta il ministro dei trasporti tedesco Patrick Schnieder, Rösti ha sottolineato l’importanza di disporre di tratte di accesso performanti ad AlpTransit, precisa una nota diffusa martedì dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).

Il coordinamento tra i cantieri e sufficienti capacità sulle tratte alternative sono elementi essenziali per un trasporto merci ferroviario di alta qualità lungo l’asse Nord-Sud, ha ricordato il consigliere federale, secondo il comunicato. Egli ha poi evidenziato anche l’importanza della tratta del Gäu, che collega Stoccarda e Sciaffusa, come alternativa sia per il traffico merci che per quello viaggiatori, e il grande potenziale del collegamento EC Zurigo-Monaco.

Il servizio del TG 20.00 della RSI del 4 novembre 2025:

Contenuto esterno

Con la ministra tedesca dell’economia e dell’energia Katharina Reiche, Rösti ha discusso di cooperazione sia per lo sviluppo della rete elettrica transfrontaliera, sia nel campo dell’idrogeno. A Berlino, il consigliere federale ha anche discusso con il ministro tedesco per il digitale e la modernizzazione dello Stato, Karsten Wildberger, degli sviluppi nel campo dell’intelligenza artificiale e dell’intenzione della Svizzera di organizzare un vertice internazionale su questo tema a Ginevra nel 2027. I due hanno parlato anche del potenziamento delle reti a banda larga e della sicurezza dell’infrastruttura delle telecomunicazioni.

Rösti ringrazia Salvini per lavori a sud

A Roma, con il vice presidente del consiglio italiano e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, Rösti ha discusso di potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria e di trasporto merci su rotaia. Egli ha in particolare ringraziato Salvini per il buon grado di avanzamento dei lavori di potenziamento delle tratte di accesso meridionali ad AlpTransit, precisa il DATEC.

Rösti ha inoltre illustrato al suo omologo italiano le misure per la sicurezza dei carri merci adottate dalla Svizzera l’11 settembre scorso a seguito del rapporto d’inchiesta sull’incidente verificatosi nella galleria di base del San Gottardo nell’agosto del 2023. Durante l’incontro, è stato infine prorogato di cinque anni l’accordo bilaterale sul riconoscimento reciproco delle patenti di guida stradali.

Articoli più popolari I più discussi