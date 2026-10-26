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Alain Berset si congratula con la Lista degli studenti serbi

Berset (Consiglio d'Europa) si congratula con Lista studenti serbi
Berset (Consiglio d'Europa) si congratula con Lista studenti serbi Keystone-SDA

Il segretario generale del Consiglio d'Europa, Alain Berset, si è congratulato con gli studenti serbi per la loro vittoria elettorale, lodando la transizione democratica e offrendo il sostegno dell'organizzazione.

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Keystone-ATS

Alain Berset, segretario generale del Consiglio d’Europa, si congratula con gli studenti serbi per la loro vittoria alle elezioni parlamentari. L’organizzazione, di cui la Serbia è uno Stato membro, “è lieta che l’ex presidente Vucic abbia accettato il risultato e si sia impegnato a garantire una transizione democratica pacifica”, afferma l’ex consigliere federale in una nota.

“Il Consiglio d’Europa è pronto a collaborare con la leadership serba democraticamente eletta per rafforzare i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto”, afferma Berset.

“La vostra perseveranza, energia e impegno nei confronti dei principi europei e del futuro della Serbia vi hanno portato fin qui. Potete contare sul nostro sostegno”, dice il segretario generale.

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