Alain Berset si congratula con la Lista degli studenti serbi

Berset (Consiglio d'Europa) si congratula con Lista studenti serbi Keystone-SDA

Il segretario generale del Consiglio d'Europa, Alain Berset, si è congratulato con gli studenti serbi per la loro vittoria elettorale, lodando la transizione democratica e offrendo il sostegno dell'organizzazione.

Condividi

1 minuto

Keystone-ATS

Alain Berset, segretario generale del Consiglio d’Europa, si congratula con gli studenti serbi per la loro vittoria alle elezioni parlamentari. L’organizzazione, di cui la Serbia è uno Stato membro, “è lieta che l’ex presidente Vucic abbia accettato il risultato e si sia impegnato a garantire una transizione democratica pacifica”, afferma l’ex consigliere federale in una nota.

“Il Consiglio d’Europa è pronto a collaborare con la leadership serba democraticamente eletta per rafforzare i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto”, afferma Berset.

“La vostra perseveranza, energia e impegno nei confronti dei principi europei e del futuro della Serbia vi hanno portato fin qui. Potete contare sul nostro sostegno”, dice il segretario generale.

Articoli più popolari

Preferire TVSvizzera.it su Google Vedi più articoli di TVSvizzera.it nei risultati di Google. Per saperne di più Chiudi