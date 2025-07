Al via la ricostruzione del ponte di Visletto

La nuova struttura sorgerà leggermente più a monte del tracciato originale per evitare erosioni. ti.ch

Sono ufficialmente iniziati lunedì mattina i lavori per la costruzione del nuovo ponte di Visletto, infrastruttura fondamentale per ristabilire un collegamento stabile e sicuro con l’Alta Vallemaggia, duramente colpita dall’alluvione del 29 giugno 2024.

tvsvizzera.it/mrj con RSI

A poco più di un anno dall’alluvione che ha colpito duramente l’Alta Vallemaggia, sono iniziati lunedì i lavori per la costruzione del nuovo ponte di Visletto, nel comune ticinese di Cevio. L’infrastruttura, lunga 146,4 metri e larga 8, sarà realizzata in acciaio e calcestruzzo armato e dovrebbe essere completata entro novembre 2026.

Il ponte sostituirà la struttura militare provvisoria installata nel luglio 2024 per garantire un minimo di collegamento con le valli superiori. Sebbene abbia permesso il transito, il ponte temporaneo presenta limiti strutturali e non offre garanzie in caso di nuove piene. “Siamo consapevoli che l’altezza ridotta potrebbe causare ulteriori interruzioni”, ha dichiarato ai microfoni della Radiotelevisione della Svizzera italiana RSI la sindaca di Cevio, Wanda Dadò.

Oltre a migliorare la sicurezza stradale, il nuovo ponte permetterà il ripristino completo delle infrastrutture essenziali – reti idriche, elettriche, fognarie e di comunicazione – e sarà posizionato leggermente più a monte rispetto al tracciato originale, per ridurre il rischio di erosione.

Il vecchio ponte distrutto un anno fa. ti.ch

Il progetto, affidato al Consorzio VISLÈ, è stato selezionato per la qualità tecnica e l’integrazione nel paesaggio. Il costo complessivo dell’opera è di 8,45 milioni di franchi, interamente finanziati dal Cantone Ticino. “Abbiamo agito con rapidità, evitando tempi morti e accelerando le procedure, vista l’urgenza”, ha sottolineato Claudio Zali, direttore del Dipartimento del territorio.

I lavori si svolgeranno nei giorni feriali, con possibili interventi notturni. La viabilità sarà sempre garantita, anche se regolata da semafori o agenti nei momenti più delicati. Pedoni e ciclisti potranno continuare a utilizzare la passerella ciclopedonale.

Il ponte di Visletto è considerato un’infrastruttura vitale per la regione. La sua ricostruzione rappresenta non solo un’opera tecnica, ma anche un segnale forte di resilienza e coesione per le comunità della Vallemaggia.