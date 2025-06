Al Nazionale si discute di canone: verso un “no” all’iniziativa e al controprogetto

Di più Nuova cura dimagrante per Julius Bär, risparmi per 130 milioni

Questo contenuto è stato pubblicato al La situazione nella zona della frana che ha ricoperto Blatten (VS), nella Lötschental, è rimasta stabile. Non si sono registrati cambiamenti evidenti sul ghiacciaio Birch, mentre sul Kleines Nesthorn continuano invece a verificarsi piccoli crolli di roccia.

Questo contenuto è stato pubblicato al Nuovo passo avanti in vista dell'introduzione dell'imposizione individuale dei coniugi in Svizzera.

Questo contenuto è stato pubblicato al Le persone adottate dall'estero devono poter proseguire senza ostacoli la ricerca delle proprie origini, in particolare quelle dallo Sri Lanka. Ne sono convinti i 25 Cantoni che hanno aderito alla piattaforma comune che consente scambi di informazione in materia.

Di più L’inflazione diventa negativa in Svizzera per la prima volta dal 2021

Questo contenuto è stato pubblicato al L'inflazione cala ulteriormente in Svizzera, passando in territorio negativo.

Altri sviluppi

Team internazionali misurano la radioattività dell’aria in Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al Team internazionali effettuano questa settimana in Svizzera esercitazioni con elicotteri per compiere misurazioni congiunte della radioattività: l'obiettivo è quello di verificarne rapidamente la presenza in una vasta area in caso di emergenza.

Di più Team internazionali misurano la radioattività dell’aria in Svizzera