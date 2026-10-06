Air Baltic, partner di Swiss, taglia fino a 700 posti di lavoro

Air Baltic, partner di Swiss, taglia fino a 700 posti di lavoro Keystone-SDA

Un significativo piano di ristrutturazione porterà Air Baltic a tagliare fino a 700 posti di lavoro e a ridurre la propria flotta per concentrarsi su collaborazioni a lungo termine con altre compagnie.

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Keystone-ATS

La compagnia aerea lettone Air Baltic, che opera anche per conto di Swiss, ha in programma una significativa riduzione del personale.

Dei circa 3’000 posti di lavoro, potrebbero esserne tagliati da 500 a 700, ha comunicato lunedì il vettore. Allo stesso tempo, Air Baltic intende puntare maggiormente su collaborazioni a lungo termine con altre compagnie aeree.

Il nuovo piano aziendale prevede una flotta propria più ridotta di Airbus A220-300 e, al contempo, partnership più solide durante tutto l’anno. Con accordi di wet lease, Air Baltic mette a disposizione di un’altra compagnia l’aereo e l’equipaggio. All’inizio di marzo, cinque A220-300 di Air Baltic erano ad esempio in servizio per conto di Swiss.

L’attuale programma di voli non subirà alcuna modifica, è stato precisato. I tagli interesseranno le sedi di Riga, Vilnius e Tallinn. Con i sindacati si sta discutendo, tra l’altro, di un minor carico di lavoro per i piloti e il personale di cabina. La nuova struttura organizzativa dovrebbe essere definita nei dettagli entro metà ottobre.

Le misure mirano a ridurre i costi e a stabilizzare finanziariamente Air Baltic. La compagnia aerea è attualmente sottoposta a una procedura di risanamento ai sensi del “Chapter 11” della legge statunitense sull’insolvenza.

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