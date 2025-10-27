Le microplastiche raggiungono anche lago alpino Seealpsee

Nemmeno il Seealpsee, lago situato nelle Alpi appenzellesi e raggiungibile solo a piedi, sfugge a microplastiche e sostanze chimiche. I colpevoli sono verosimilmente i rifiuti provenienti dai visitatori che si spingono fino all'idilliaco specchio d'acqua.

Keystone-ATS

Stando a un comunicato odierno del canton Appenzello Interno, il Centro Ecotox di Dübendorf (ZH) ha esaminato dei campioni di sedimenti, prelevati in due punti del lago nell’agosto del 2024. I risultati, viene aggiunto nella nota, dimostrano come anche i bacini remoti siano influenzati dall’azione dell’uomo.

Il Seealpsee è un lago di montagna situato a 1’143 metri di quota, popolare meta di gite. Non ci si può arrivare in auto ma unicamente tramite sentieri escursionistici ed è anche noto per essere raffigurato sull’etichetta della birra di produzione locale Quöllfrisch.

Tuttavia, malgrado la posizione privilegiata, neanche le sue acque sono esenti da ospiti indesiderati come le microplastiche. Gli esperti sospettano che la fonte siano i rifiuti derivanti da imballaggi alimentari, bottiglie e mozziconi di sigarette.

Sebbene i veicoli non possano arrivare fino al Seealpsee, sono state rilevate pure sostanze chimiche da far risalire all’usura degli pneumatici. Secondo le autorità appenzellesi, una possibile spiegazione è che provengano dal deposito di polvere atmosferica. Alcuni di questi composti si trovano però anche in cosmetici e prodotti per la cura del corpo e potrebbero quindi essere entrati nel lago tramite i bagnanti.

