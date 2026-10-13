Sequestrati tredici cavalli e quaranta cani in una fattoria

In una fattoria argoviese. Keystone-SDA

Le autorità argoviesi hanno sequestrato tredici cavalli e quaranta cani in una fattoria della Fricktal, nella parte nord-occidentale del cantone. Alla proprietaria era stato imposto il divieto di detenere animali a causa di ripetute violazioni.

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Keystone-ATS

Alimentazione insufficiente, terreni fangosi nei recinti, cure trascurate, box troppo bui o troppo piccoli: il servizio veterinario cantonale aveva riscontrato nell’allevamento ripetute violazioni della legge sulla protezione degli animali. Lo scorso febbraio aveva emesso nei confronti della proprietaria un divieto totale di detenere, accudire e allevare animali in tutta la Svizzera, hanno comunicato oggi le autorità del canton Argovia.

La gestrice si è però dimostrata poco collaborativa e ha ignorato il divieto. Non ha consegnato gli animali entro i termini fissati, ovvero metà luglio. Di conseguenza, il servizio veterinario ha recuperato i 53 animali nel corso di un’operazione svoltasi mercoledì scorso, in collaborazione con la polizia.

Denuncia penale

Sul posto, le autorità hanno nuovamente riscontrato delle infrazioni, quali lettiere insufficienti, mancanza di acqua potabile per i cani e cure trascurate per gli equini. Il servizio veterinario ha sporto denuncia penale contro la proprietaria.

Gli animali sequestrati sono stati accolti in strutture adeguate, dove ricevono cure veterinarie. Si tratta di 13 cavalli di razza Appaloosa e di 40 cani delle razze Pastore australiano e Border Collie.

Le autorità precisano che un cavallo dovrà essere sottoposto a eutanasia a causa delle sue precarie condizioni di salute, causate da ferite pregresse. Gli altri animali saranno collocati in famiglie definitive a tempo debito.

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